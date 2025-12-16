AKTUELNO

Zadruga

Voza ga kako hoće: Aneli obrisala patos Lukinim dostojanstvom, Vujović se ponižava kao nikad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić ubacila je u mašinu Luku Vujovića, pa još jednom pokazala da sa njim može šta hoće. On je nakon par rečenica pristao da obavi ujutru razgovor sa njom, a po svemu sudeći može doći i do pomirenja.

- Luka, zar je moguće da ćemo sve tako lako da pustimo? - pitala je Aneli.

- Kod kuće da je to bilo sa Asminom ne znam šta bi bilo - rekao je Luka.

pročitajte još

Ponovo uhvaćen u laži: Aneli zarežala na Luku iz sveg glasa, pa ga nikad žešće isponižavala! (VIDEO)

- Da li bi oprostio? - nastavila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kukala ti majka, pričamo u pola 7 - rekao je on.

- Luki, Luki - ponavljala je ona.

pročitajte još

Ne želim od nebitnih da pravim bitne: Maja indirektno priznala Luki da neće biti s njim, on umire od smeha! (VIDEO)

- Sprdaš me sad? - pitao je Vujović.

- Ti znaš šta ja mislim - smejala se ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Anđela ne vadi iz usta: Aneli ne može da podnese Lukin glas, Vujović skočio na nju i Asmina, izvređao ga kao nikad (VIDEO)

Zadruga

NE PRESTAJU: Matatonska rasrava Bebice i Teodore, ona nastavilja da ga ponižava (VIDEO)

Zadruga

Hoće da se mi bijemo, a ona da bude princeza: Asmin hoće da sklopi primirje sa Lukom, Aneli skočila kao oparena (VIDEO)

Zadruga

TONEM K'O TITANIK! Luka Vujović kroz stihove opisao kako se trenutno oseća?! Odnos sa Aneli ga ipak ne čini srećnim?! (VIDEO)

Zadruga

Oduvala ga ponovo! Luka imenovao Aneli za omiljenu osobu, ona hladna kao boza (VIDEO)

Domaći

TRESU SE ZIDOVI BELE KUĆE! Nerio i Hana spremni da tek progovore o Ahmićima, Kačavenda obrisala patos s Aneli (VIDEO)