Voza ga kako hoće: Aneli obrisala patos Lukinim dostojanstvom, Vujović se ponižava kao nikad! (VIDEO)

Šok!
Aneli Ahmić ubacila je u mašinu Luku Vujovića, pa još jednom pokazala da sa njim može šta hoće. On je nakon par rečenica pristao da obavi ujutru razgovor sa njom, a po svemu sudeći može doći i do pomirenja.
- Luka, zar je moguće da ćemo sve tako lako da pustimo? - pitala je Aneli.
- Kod kuće da je to bilo sa Asminom ne znam šta bi bilo - rekao je Luka.
- Da li bi oprostio? - nastavila je Aneli.
- Kukala ti majka, pričamo u pola 7 - rekao je on.
- Luki, Luki - ponavljala je ona.
- Sprdaš me sad? - pitao je Vujović.
- Ti znaš šta ja mislim - smejala se ona.
Autor: A. Nikolić