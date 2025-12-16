Voza ga kako hoće: Aneli obrisala patos Lukinim dostojanstvom, Vujović se ponižava kao nikad! (VIDEO)

Aneli Ahmić ubacila je u mašinu Luku Vujovića, pa još jednom pokazala da sa njim može šta hoće. On je nakon par rečenica pristao da obavi ujutru razgovor sa njom, a po svemu sudeći može doći i do pomirenja.

- Luka, zar je moguće da ćemo sve tako lako da pustimo? - pitala je Aneli.

- Kod kuće da je to bilo sa Asminom ne znam šta bi bilo - rekao je Luka.

- Da li bi oprostio? - nastavila je Aneli.

- Kukala ti majka, pričamo u pola 7 - rekao je on.

- Luki, Luki - ponavljala je ona.

- Sprdaš me sad? - pitao je Vujović.

- Ti znaš šta ja mislim - smejala se ona.

Autor: A. Nikolić