Hoće da se mi bijemo, a ona da bude princeza: Asmin hoće da sklopi primirje sa Lukom, Aneli skočila kao oparena (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Ivan Marinković govori Aneli Ahmić da su Luka Vujović i Asmin Durdžić delili piće.

- Mene su zvali radi mesečnici, a on mi je rekao: "Stani da te pitam... Nemam ništa protiv tebe i Aneli". Ja sam mu rekao da ne može da bude sa mnom dobar dok nije sa Aneli - rekao je Luka.

- Ivan laže kao pas - rekao je Asmin.

- Meni je Babejićka rekla da Asmin i Luka dele viski - rekao je Ivan.

- Ja sam ih videla na ćošku i mislila sam da je boca viskija i rekla sa Ivanu. On je uneo u diskoteku bocu vina - rekla je Babejićka.

- Meni nije normalno. Ne trebaju da se svađaju i biju ali... Kad Luka njemu govori nešto on se smeje. Celu sezonu je pljuvao njega, a rekla sam da će na kraju biti prijatelji i jesu - rekla je Aneli.

- Ja sam tvoj bivši momak, a ne ovaj - rekao je Janjuš.

- Asmin nagovara devojke da muvaju Luku - dodala je Aneli.

- Kako nema ništa protiv Luke? - skočila je Matora.

- Dok ne dobijem DNK ne interesuje me ta priča - rekao je Asmin.

- Ja dečku nisam prišao, nisam mu se obratio! Ja sam rekao da ne mogu da mu dam ruku i da nemamo šta da pričamo - objasnio je Luka.

- Ti si na onim klipovima na krevetu objasnio - dodala je Matora.

- Meni ne smeta! Samo da mi prođe, ne želim sa njim komunikaciju - rekla je Aneli.

- Ona želi da se mi bijemo kao tri Pit bula, a ona da bude kao princeza. Ja nemam ništa protiv njega i njihove veze, zabole me ku*ac. Pored mene su imali se*s, a ja nisma ni primetio - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić