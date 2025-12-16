Paklena trojka pokorila anketu: Luka, Aneli i Alibaba na meti žestokih komentara! (VIDEO)

Bivši bračni par ponovo tenzija!

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za osobe koje najviše izvrću istinu na svoju štetu.

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžića.

- Znala sam. On izvrće sve živo, a ne samo istinu. On izvrće i laž i na mari za to. On izvrće i na svoju štetu, pa i iz našeg odnosa kad smo govorili jedno o drugome stvari - govorila je Aneli.

- Možda sam izvrnuo neku istinu, ali sam na svoju štetu priznao da sam je udario. Možda sam nešto izvrnuo da bih nju zaštitio. Možda sam priznao neke stvari i napolju sebi neke stvari sj*bao - dodao je Asmin.

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Naveo sam ih oboje. Ovo što je dodatno na svoju štetu jako je bitno da li to rade svesno ili nesvesno. Ako Asmin slaže nešto o Aneli, a uradi to svesno, onda je to na njegovu štetu i onda se ukanalio - komentarisao je Ivan.

- Da li to znači da sam rekla na svoju štetu da bih nekog zaštitila? Očekivala sam sebe, naravno - dodala je ona.

Prvo mesto je Luka Vujović.

- Ja sam skapirao da osobe inače izvrću istinu, pa čak i na svoju štetu, a nije samo na svoju štetu. Ovde se dokazalo tako, 100 puta je demantovan - komentarisao je Filip Đukić.

- U ovom orkestru ja sam duvački instrument. Izvrtanke istine je kad kažem da ništa nije radila napolju, kad demantujem. U svađama se kaže istina, a kad dan kasnije kažem da sam lagao to znači da sam majmun. Hvala i biću ceo život - dodao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić