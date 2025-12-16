AKTUELNO

Paklena trojka pokorila anketu: Luka, Aneli i Alibaba na meti žestokih komentara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivši bračni par ponovo tenzija!

Voditelj Milan Milošević saopštio je rezultate ankete za osobe koje najviše izvrću istinu na svoju štetu.

Treće mesto zauzeo je Asmin Durdžića.

- Znala sam. On izvrće sve živo, a ne samo istinu. On izvrće i laž i na mari za to. On izvrće i na svoju štetu, pa i iz našeg odnosa kad smo govorili jedno o drugome stvari - govorila je Aneli.

- Možda sam izvrnuo neku istinu, ali sam na svoju štetu priznao da sam je udario. Možda sam nešto izvrnuo da bih nju zaštitio. Možda sam priznao neke stvari i napolju sebi neke stvari sj*bao - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Drugo mesto zauzela je Aneli Ahmić.

- Naveo sam ih oboje. Ovo što je dodatno na svoju štetu jako je bitno da li to rade svesno ili nesvesno. Ako Asmin slaže nešto o Aneli, a uradi to svesno, onda je to na njegovu štetu i onda se ukanalio - komentarisao je Ivan.

- Da li to znači da sam rekla na svoju štetu da bih nekog zaštitila? Očekivala sam sebe, naravno - dodala je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Prvo mesto je Luka Vujović.

- Ja sam skapirao da osobe inače izvrću istinu, pa čak i na svoju štetu, a nije samo na svoju štetu. Ovde se dokazalo tako, 100 puta je demantovan - komentarisao je Filip Đukić.

- U ovom orkestru ja sam duvački instrument. Izvrtanke istine je kad kažem da ništa nije radila napolju, kad demantujem. U svađama se kaže istina, a kad dan kasnije kažem da sam lagao to znači da sam majmun. Hvala i biću ceo život - dodao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

