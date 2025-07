Na meti žestokih osuda: Gledateljka urnisala Kačavendu zbog psovanja Gastozove pokojne majke! (VIDEO)

Tenzija u studiju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkoviča Gastoza i Milenu Kačavendu.

- Milena, kakvo mišljenje trenutno imaš o Anđeli? Znamo šta se dešavalo

- Nemam ništa loše da kažem za tu devojku. Moja jedina koša reč za ovog kretena je da ja nisam mogla da shvatim da ona nakon svih njegovih gadosti ona njemu toleriše i gotivi ga i kao dobri su - govorila je Milena, a Gastoz je pokazao snimak sa Anđelom koji je podelio na svom Instagram profilu.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, a gledateljka je osudila Milenu jer je Gastozu psovala pokojnu majku.

- Ko je ikad vređao Gastoza? Sandra? Sofija? Matea? Ja sam, nisu one, i? - pitala je Milena.

- Je l' u redu da mu psuješ mrtvu majku? - pitala je gledateljka.

- A šta ćemo kad je Džordi psovala? Je l' on rekao da me gazi? Šta Gastozu imaš da kažeš na to? - pitala je Milena.

- Pa rekao je da gazi, a nije te psovao - dodala je gledatelj,a,

Autor: A. Nikolić