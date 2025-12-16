AKTUELNO

Opipava teren: Luka proverio da li je stvarno kraj između Anite i Filipa (VIDEO)

Svideo mu se njen odgovor!

Luka Vujović predložio je Aniti Stanojlović da nemaju komunikaciju u sobi za izolaciju kako ona ponovo ne bi imala depresivne epizode. Ona na to nije želela da pristane jer je ovog puta sigurna u sebe da je završila odnos sa Filipom Đukićem.

- Bolje da ne pričamo, posle ima da ti puste klip i ti ćeš opet da budeš u depresiji - rekao je Luka.

- Ja sam sa Filipom završila. Pa nisam ja njega zavolela, pa da ne mogu bez njega. Ja to precrtam - govorila je Anita.

