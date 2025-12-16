Aneli će presesti odluka: Anita i Luka jedva dočekali da se osame, izolacija će ove nedelje goreti! (VIDEO)

Rešili da se bolje upoznaju!

Luka Vujović i Anita Stanojlović su ovonedeljni potrčci, a večeras im je bila prva noć u izolaciji. Mnoge je zanimalo kako će se njih dvoje ponašati kad budu nasamo, a čim su se ušuškali u krevete počeli su da razgovaraju.

Vujović se odmah pohvalio da se pobrinuo da im izolacija lepo miriše, a Anita mu je zamerila jer nije i njen krevet naprskao parfemom. Očigledno imaju dosta tema za razgovor, a ostaje da vidimo kako će se njihov odnos osvijati i da li će preći granicu prijateljstva.

Autor: A. Nikolić