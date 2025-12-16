AKTUELNO

Zadruga

ON JOJ JE ZADNJA NADA: Sara Stojanović nakon propale veze sa Luksom, rešila da zavede Tošu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nova ljubav staru briše!

Učesnici danas obavljaju nabavku u prodavnici, a robot Toša, rešio je da ih poseti i da otkrije kakvih novih dešavanja ima u Beloj kući.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tošo, kakvu koreografiju ćemo imati za večerašnju žurku? - upitao je Filip.

- To ću tek da osmislim - kazao je Toša.

- Viktor će se večeras obući u geparda - dodao je Filip.

- Saro, šta ima novo? - upitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svašta nešto. Najbolje da ti i ja budemo zajedno. Tošo, ipak Luks i ja nismo jedno za drugo. Neću da dozvolim da me neko vređa i da vređa moju porodicu. Promenila sam se i sebi sam ovakva najbolja - kazala je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

