Sateran u ćošak: Anita želi da zna šta Luka oseća prema Aneli, on šokirao odgovorom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio sve karte!

Nerio Ružanji tokom "Igre istine" postavio je pitanje Marku Janjuševiću Janjušu i od njega želeo da čuje kako se oseća kad je Aneli Ahmić u njegovom blizini ponovo.

- Ne bih da se protumači dvosmisleno. Rekao sam da bih voleo nekad sa njom da se našalim. Ja se ne sladim, niti mi je drago kad vidim ovo - rekao je Janjuš.

- Da li bi bila takva da se Asmin nije ogradio? Ne bi - dodao je Luka.

NAŠAO NASLEDNIKA: Anđelo sebi zadao ozbiljan zadatak, nakon Elite se ŽENI, a Muratu prepušta sve devojke Beograda (VIDEO)

- Ona nije dobra samo sad zbog ovogam, nego i inače. Ona ne rešava svoje probleme. Ja ću da pitam Anitu, čuo sam da si izabrana za nekoga ko priča istinu na svoju štetu. Da li si ukapirala da iz dana u dan kanališ sebe sve više kao devojku od 20 i nešto godina i da svojim postupcima rušiš sve u čemu te je narod nagradio? - rekao je Janjuš.

- Ukapirala sam - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta je čudno? Ona je takva bila u šestici - dodala je Matora.

- Ja sam priznala da meni prija odnos sa Filipom kao što smo imali spolja. Ne smatram da je dobro i da to treba da se dešava na televiziji. Prekinuto je, neće više da se dešava. Ja neću da ulazim u veze, biću sama do kraja i mogu da se družim. Filip mi je prijao, gotivim ga, ali svesno sam radila stvari i prekinuto je. Ja znam da sam pogrešila, ali ništa ne može da se promeni. Ja ću da pitam Luku. Pričali smo jutros o tvojim emocijama prema Aneli, objasni šta osećaš - govorila je Anita.

SADA JE SVE JASNO: Anita otkrila kako je protekla noć u izolaciji sa Lukom, Aneli sve vreme guta knedle (VIDEO)

- Ti si rekla da bih se ja pomirio. Ona se meni svaki dan sve više gadi, pogotvo kad vidim da priča sa Asminom. Ispada ko nju povređuje da ga ona još više gotivi. Posle svega što je pokazala nije pokazala pokajanje i nije mi rekla izvini - dodao je Luka.

- Ja sam te jutros pitala da li je voliš - rekla je Anita.

- Nije prestalo odjednom, ali iz dana u dan prestaje. Sve sam sigurniji. Ja sam prvo imao potrebu da pričam sa njom, pa da me ubed da to više nikad ne bi uradila. Aneli je napolju bila drugačija, verovao sam da je to ona, ali me je ovim demantovala - nastavio je Vujović.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

