Vodite vepricu na parenje: Maja i Miljana nastavljaju brutalan sukob, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prozivke se samo nižu!

Miljana Kulić i Maja Marinković žestoko su zaratile ovog jutra, prilikom čega se u njihov sukob umešao i Asmin Durdžić zbog čega je Maja poludela.

- Bolesnica bolesna, gura me operisanu - rekla je Maja.

- Laž - rekla je Miljana.

- Sledeći put ću ti glavu razvaliti - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- K*rvo, ti si Elitna k*rva koja je kupila Takiju stanove i to je to -rekla je Miljana.

- Nemoj da je diraš - rekao je Alibaba.

- Šta tebe boli k*rac? Što se mešaš - rekla je Maja.

- Ćuti i p*ši - rekao je Alibaba.

- K*rvo debela, operisala si želudac i dalje si krmača - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si sve operisala na sebi, kalašturo. I da si poslednja na svetu, ne bi te Car j*bao - rekla je Miljana.

- Veprice, vodite vepra na parenje. Mangulicu na parenje, paljba - rekla je Maja.

- J*bali su te svi, j*baće te i Asmin - rekla je Miljana.

- Ja neću da je j*bem, nego da je ženim i da joj pravim bebe - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kome ćeš ti da praviš bebe? Ajde mrš od mene svi - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

