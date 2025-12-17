Vodite vepricu na parenje: Maja i Miljana nastavljaju brutalan sukob, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Prozivke se samo nižu!
Miljana Kulić i Maja Marinković žestoko su zaratile ovog jutra, prilikom čega se u njihov sukob umešao i Asmin Durdžić zbog čega je Maja poludela.
- Bolesnica bolesna, gura me operisanu - rekla je Maja.
- Laž - rekla je Miljana.
- Sledeći put ću ti glavu razvaliti - rekla je Maja.
- K*rvo, ti si Elitna k*rva koja je kupila Takiju stanove i to je to -rekla je Miljana.
- Nemoj da je diraš - rekao je Alibaba.
- Šta tebe boli k*rac? Što se mešaš - rekla je Maja.
- Ćuti i p*ši - rekao je Alibaba.
- K*rvo debela, operisala si želudac i dalje si krmača - rekla je Maja.
- Ti si sve operisala na sebi, kalašturo. I da si poslednja na svetu, ne bi te Car j*bao - rekla je Miljana.
- Veprice, vodite vepra na parenje. Mangulicu na parenje, paljba - rekla je Maja.
- J*bali su te svi, j*baće te i Asmin - rekla je Miljana.
- Ja neću da je j*bem, nego da je ženim i da joj pravim bebe - rekao je Alibaba.
- Kome ćeš ti da praviš bebe? Ajde mrš od mene svi - rekla je Maja.
