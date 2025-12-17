Njegova noćna mora: Luka naoštren na Anđela, odlučio da mu zapuši usta odmah zbog Anite (VIDEO)

Nije im lako!

Luka Vujović i Anita Stanojlović došli su kod Mine Vrbaški i Viktora Gagića u pušionicu kako bi se sa njima posavetovali šta da rade zbog poljupca koji se desio.

- Ako ti ovu devojku gledaš za ono... - rekao je Luka.

- Nisu isti jer moj i Filipov odnos traje duže - rekla je Anita.

- Mislim da će vas svi gaziti i pljuvati. Mislim da ćete se zaljubiti brzo zato što ljude ojača napad za stolom - rekla je Mina.

- Šta mislim kako će biti generalno? - pitala je Anita.

- Mi nećemo da budemo u vezi, a onda će da bude zašto nećemo. Ako kažemo da smo u vezi, onda će biti kako tako brzo. Ne postoji šansa da smo se poljubili na blic. Kako da objasnimo što smo se poljubili na blic - rekao je Luka.

- Ja nemam ništa protiv ovoga - rekla je Mina.

- Ti ćeš proći gore od mene nego od Aneli, samo se ti za*ebavaj - rekla je Anita.

- Idite kod Miće i poljubite se pred njim, usr*će vas kao majmune - rekao je Viktor.

- Samo nas neće Terza, Mina - rekao je Luka.

- Vanja, Kačavenda neće - rekla je Anita.

- Anđelo odmah! Ja ću mu reći: "Kako nisi takoi mangupe komentarisao kad je bila na metar od tebe". Oprao sam Aneli, ona će sad reći: "Jesam rekla". Ja bih se jedino izvadio da kažem, da je u inat, a nije u inat. Maja izgorela, rekla mi je da joj se ne obraćam do kraja života. Ostala je trojka... Ženska sujeta. Nećemo da se ljubimo dva dana da vidimo šta će da se desi - rekao je Luka.

- A sutra moramo u radio - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić