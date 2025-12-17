AKTUELNO

Zadruga

Njegova noćna mora: Luka naoštren na Anđela, odlučio da mu zapuši usta odmah zbog Anite (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije im lako!

Luka Vujović i Anita Stanojlović došli su kod Mine Vrbaški i Viktora Gagića u pušionicu kako bi se sa njima posavetovali šta da rade zbog poljupca koji se desio.

- Ako ti ovu devojku gledaš za ono... - rekao je Luka.

- Nisu isti jer moj i Filipov odnos traje duže - rekla je Anita.

- Mislim da će vas svi gaziti i pljuvati. Mislim da ćete se zaljubiti brzo zato što ljude ojača napad za stolom - rekla je Mina.

- Šta mislim kako će biti generalno? - pitala je Anita.

- Mi nećemo da budemo u vezi, a onda će da bude zašto nećemo. Ako kažemo da smo u vezi, onda će biti kako tako brzo. Ne postoji šansa da smo se poljubili na blic. Kako da objasnimo što smo se poljubili na blic - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Ništa ne prepušta slučaju! Luka odmah ispitao Anitu o Anđelu, pa odlučio da se bori protiv svih za nju (VIDEO)

- Ja nemam ništa protiv ovoga - rekla je Mina.

- Ti ćeš proći gore od mene nego od Aneli, samo se ti za*ebavaj - rekla je Anita.

- Idite kod Miće i poljubite se pred njim, usr*će vas kao majmune - rekao je Viktor.

- Samo nas neće Terza, Mina - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

I šta sad? Luka strahuje od pucanja prijateljstva sa Filipom zbog poljupca sa Anitom, ona mu odmah dala uslove za vezu (VIDEO)

- Vanja, Kačavenda neće - rekla je Anita.

- Anđelo odmah! Ja ću mu reći: "Kako nisi takoi mangupe komentarisao kad je bila na metar od tebe". Oprao sam Aneli, ona će sad reći: "Jesam rekla". Ja bih se jedino izvadio da kažem, da je u inat, a nije u inat. Maja izgorela, rekla mi je da joj se ne obraćam do kraja života. Ostala je trojka... Ženska sujeta. Nećemo da se ljubimo dva dana da vidimo šta će da se desi - rekao je Luka.

- A sutra moramo u radio - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Aneli se raspala na komade! Nerio dao uslove tetki za pomirenje, u sve se umešala Hana: Vreme je da se svedu računi (VIDEO)

Farma

Juče u fabrici, danas u mom stomaku: Farmerima ide voda na usta, raspravljaju o ukusima i kvalitetu čokolade (VIDEO)

Zadruga

AHMIĆEVA SE RASPALA NA KOMADE! Luka otkrio zašto je bacio Janjuševe i Aneline uspomene, pa ponovo udario na Baju! (VIDEO)

Zadruga

NE PRESTAJE DA REŠETA: Toša saznao sve informacije o suočavanju Aneli i Asmina, Luka pokušao da ga nadmudri, pa se ispalio (VIDEO)

Zadruga

ZALIVA POD SUZAMA: Luka upotrebio poslednji atom snage da Aneli objasni gde su grešili, ona okrenula sve na TRUDNOĆU! (VIDEO)

Zadruga

SMETA MU NJIHOVA SREĆA! Ivan Marinković zapenio zbog pitanja o Anđelu, pa ušao u raspravu sa NJIM I MILJANOM! (VIDEO)