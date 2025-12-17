Ovo mu je hrana za dušu: Dača blista od sreće dok ogovara Aneli i Asmina, do detalja ispričao dešavanja sa žurke (VIDEO)

Očekivano od Dače!
Dačo Virijević jedva je dočekao da istračari do detalja dešavanja sa žurke robotu Toši.
- Svašta se sinoć izdešavalo - rekao je Dačo.
- Ajde da prošetamo. Sale, kako se zovu dva muška luka? - pitao je Toša.
- Kako? - pitala je Mina.
- On i on - rekao je Toša.
- Da li si video onaj transfer blama? - pitao je Dačo.
- Imaš da pričaš četiri dana - rekao je Toša.
- Najvažnije je da su se Aneli i Asmin ponovo ljubili - rekao je Dačo.
- To ej bilo prvo kod Drveta - rekao je Toša.
- On je rekao da će biti sa Aneli jer neće moći da objasni zašto to ponovo radi. Meni to ne izgleda kao ljubav, ali kad se napije... - rekao je Dačo.
- Vrati mu se to nešto - rekla je Mina.
- Smuvali su se Anita i Luka - rekao je Dačo.
- Toša ih je smuvao - rekao je Toša.
- Je l' ja sad da idem kući jer si preuzeo moju ulogu? - pitao je Dačo.
- Dobro se ja nisam smuvao sa ovim Sneškom, sreća pa ga nisam video - rekao je Toša.
- Luka se smuvao sa Anitom,a do juče je pričao da Filip ima emocije prema Aniti - rekla je Mina.
- Veliki durgari - rekao je Toša.
- Nisam zadovoljna, ne zanima me ništa - rekla je Aneli.
- Sad joj je kriv jer ju je Toša navukao - rekla je Mina.
- Ja sam samo došao na žurku. Aneli opet si agresivna prema meni - rekao je Toša.
- Izvinjavam ti se za sinoć - rekla je Aneli.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić