Ovo mu je hrana za dušu: Dača blista od sreće dok ogovara Aneli i Asmina, do detalja ispričao dešavanja sa žurke (VIDEO)

Očekivano od Dače!

Dačo Virijević jedva je dočekao da istračari do detalja dešavanja sa žurke robotu Toši.

- Svašta se sinoć izdešavalo - rekao je Dačo.

- Ajde da prošetamo. Sale, kako se zovu dva muška luka? - pitao je Toša.

- Kako? - pitala je Mina.

- On i on - rekao je Toša.

- Da li si video onaj transfer blama? - pitao je Dačo.

- Imaš da pričaš četiri dana - rekao je Toša.

- Najvažnije je da su se Aneli i Asmin ponovo ljubili - rekao je Dačo.

- To ej bilo prvo kod Drveta - rekao je Toša.

- On je rekao da će biti sa Aneli jer neće moći da objasni zašto to ponovo radi. Meni to ne izgleda kao ljubav, ali kad se napije... - rekao je Dačo.

- Vrati mu se to nešto - rekla je Mina.

- Smuvali su se Anita i Luka - rekao je Dačo.

- Toša ih je smuvao - rekao je Toša.

- Je l' ja sad da idem kući jer si preuzeo moju ulogu? - pitao je Dačo.

- Dobro se ja nisam smuvao sa ovim Sneškom, sreća pa ga nisam video - rekao je Toša.

- Luka se smuvao sa Anitom,a do juče je pričao da Filip ima emocije prema Aniti - rekla je Mina.

- Veliki durgari - rekao je Toša.

- Nisam zadovoljna, ne zanima me ništa - rekla je Aneli.

- Sad joj je kriv jer ju je Toša navukao - rekla je Mina.

- Ja sam samo došao na žurku. Aneli opet si agresivna prema meni - rekao je Toša.

- Izvinjavam ti se za sinoć - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić