AKTUELNO

Zadruga

Raskrinkao ih sve do srži: Dača otkrio da se Aneli iz inata Alibabi pomirila s Lukom, pa obelodanio sve o flertu Maje i Durdžića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Očekivano?

Danilo Dača Virijević bio je i poslednji sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim najnovim dešavanjima u Beloj kući.

- Šta se dešava između Asmina i Maje? - upitao je Darko.

pročitajte još

Hoću da se igram, ostavio me je kao psa: Sofija sprema Terzi paklenu osvetu! Samo sa Milanom hoće vezu, ali od danas stvari menja iz korena (VIDEO)

- Asmin je jasan, rekao mi je sinoć da ga ne zanima Stanija. Pričao mi je da zna da je Stanija njega ostavila kad je prvi put sve počelo sa Majom. On kaže da je odlepio za Majom i da ga Aneli uopšte ne zanima, čak je i tražio od mene da budem dobar s njom da bi ona demantovala neke stvari. Posle toga smo se mi posvađali i on se igrao sve vreme s Aneli, ali problem je što je Aneli to shvatila iskreno. Meni je Aneli rekla tiho: ''Asmin sve što radi sa Majom, radi meni u inat'', kao i što mi je najavila da će mu vratiti i posle toga se pomirila s Lukom. Maja se primila na tu Asminovu i zvala me da joj se zakunem da radi sve iskreno, ali ja nisam mogao jer ne znam šta je u njegovoj glavi - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da Asmin uveri Maju da ona nije deo njegove taktike? - upitao je Darko.

- Mora da ustane i da kaže javno da ga ne zanima Stanija, kao i da ode kod Maje direktno. Rekao je da će to biti u utorak kad smogne snage, a on i ona teraju inat konstantno. Maja je juče rekla da joj ne prilazi, a danas mu dobacuje najnormalnije. Danas mi je rekla: ''Mnogo si me povredio'', ne znam zbog čega - rekao je Asmin.

pročitajte još

Jedna osoba je u pitanju, ali... Anita otkrila kakve tajne poruke šalje iz Elite, Filipova patanja za Lores tokom njihovih akcija je ne dotiče! (VIDEO

- Da li si čuo neke priče da kruže po kući o Bori i Urošu? - upitao je Darko.

- Ja znam šta Uroš radi, priča da se Bora zaljubio u njega i meni je to stvarno glupost. Bora je kriv sam što to dozvoljava - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Razvezao jezik: Anđelo obelodanio sve o flertu s Teodorom Delić, pa otkrio da li gori između Alibabe i Maje! (VIDEO)

Domaći

Dača progovorio o svim pikanterijama Elite 8: Do srži raskrinkao prošlost Sanje Grujić, pa obelodanio sve tajne Aneli Ahmić! (VIDEO)

Zadruga

Konačno razvezao jezik: Dača obelodanio Alibabi sve šifrovane razgovore s Majom i otkrio na koje takmičarke je ljubomorisala! (VIDEO)

Zadruga

NJIH DVOJE JE IZBACE IZ TAKTA: Aneli priznala koje takmičare ne može da smisli, odmah ih prozvala (VIDEO)

Zadruga

Obelodanio najmračnije tajne takmičara: Dača Virijević razvezao jezik i raskrinkao sve goruće teme! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se dogovore: Luka i Aneli ponovo nižu laži oko Nore, Alibaba ih raskrinkao do srži! (VIDEO)