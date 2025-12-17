Na rubu očaja! Aneli poslala Tošu da otopi Asminovo srce, čezne za razgovorom sa njim (VIDEO)

Nije joj lako!
Aneli Ahmić poslala je robota Tošu da otopi srce Asmina Durdžića kako bi razgovarao sa njom.
- Ti si njega krenula da provociraš - rekla je Mina.
- Je l' tebi nomralno da se Asmin i Luka pravdaju konstantno jedno drugom? Asmin mu je prepričavao šta smo radili kod srveta, i ja sam ga npu*ila. On u tom momentu krene na Ivana - rekla je Aneli.
- Ti si krenula da pištiš na njega i onda si mu se unosila u facu. Sela si na garnituru, a njega je obezbeđenje stavilo da sedi jer je hteo da se bije sa Ivanom. Provocirala si ga da ta udari - rekla je Mina.
- Ja nikad! - rekla je Aneli.
- Samo se blamirate i ponižavate - rekla je Mina.
- Moram sa njim porazgovarati obavezno - rekla je Aneli.
- Uzmi belu zastavicu i reci: "Ćao, došla sam u miru" - rekao je Toša.
- Neće hteti sa mnom da priča, možeš li ga ti zamoliti? - pitala je Aneli.
- Mogu, ajmo Mina ti i ja - rekao je Toša.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić