AKTUELNO

Zadruga

Pakleno suočavanje: Matora i Dragana ponovo zaratile sa Lukom, nastao karambol (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su u programu suočili Jovanu Tomić Matoru, Draganu Stojančević i Luku Vujovića zbog žestokog sukoba koji su sinoć imali nakon žurke.

- Ona je sinoć iz čista mira pominjala Anitu. Ona je dobacila da Anitu vaćarim za d*pe i ja sam pitao zašto me provocira za Anitu - rekao je Luka.

- Prvo me je nazvao k*rvom - dodala je Dragana.

pročitajte još

Brutalan sukob Filipa i Luke: Zbog Anite se trese imanje, Đukić ga unakazio žestokim argumentima! Takmičari masovno uleću da ih pljuju (VIDEO)

- Ne, to je laž - rekao je Luka.

- Tebi Ivan treba da bude krivac ako je pogrešno rekao Asminu. Ti nemaš rekaciju na Ivana, ližeš se sa njim. Kad te komentarišem ti mene prvi vređaš. Ja znam da Dragana ne provocira i da ima mišljenje kao ja, pa sve i da je rekla da ju je uhvatio za d*pe - pričala je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je prva vređala, ja sigurno nisam došao i rekao da je ona k*rva. Meni je troje ljudi reklo drugačije - dodao je Luka.

- On je vređao - rekla je Dragana.

pročitajte još

Završili smo svaku priču: Filip za sva vremena okončao prijateljstvo sa Lukom zbog Anite! (VIDEO)

- Sve i da je dobacivala mnogi su ti gore radili, pa ti nisi imao reakciju. Tebe ovde stalno ljudi ponižavaju, pa čak i sinoć - nastavila je Matora.

- Ona ne sme da odgovori Asminu, Ivanu i Terzi, pa se istresa na nama - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Karambol u Eliti: Pakleno suočavanje Bebice, Teodore i Nikole! Macanović na ivici suza otkazao veridbu, Miljana ih dodatno urnisala (VIDEO)

Zadruga

Urlici odzvanjaju Belom kućom: Stefani i Matora ponovo zaratile, u sve umešale i Anitu, pa nastao karambol! (VIDEO)

Domaći

Alibabi pala roletna: Uroš ga doveo do ludila, nastao KARAMBOL! Maja vrišti na sav glas (VIDEO)

Zadruga

Ovo pitanje izazvalo je karambol: Alibaba i Janjuš dobili zadatak da navedu pet dobrih i loših osobina Aneli i Maje, nastao haos (VIDEO)

Domaći

Pakleno suočavanje: Terza i Kačavenda jedno drugom sasuli sve u lice, pa zbog Sofije i Milice žestoko zaratili! (VIDEO)

Zadruga

Karambol u Eliti: Matora i Dragana zaratile sa Munjom i Stefani, brutalne uvrede padaju sa svih strana! (VIDEO)