Pakleno suočavanje: Matora i Dragana ponovo zaratile sa Lukom, nastao karambol (VIDEO)

Drama!

U toku je radio-emisija "Amnezija", koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Oni su u programu suočili Jovanu Tomić Matoru, Draganu Stojančević i Luku Vujovića zbog žestokog sukoba koji su sinoć imali nakon žurke.

- Ona je sinoć iz čista mira pominjala Anitu. Ona je dobacila da Anitu vaćarim za d*pe i ja sam pitao zašto me provocira za Anitu - rekao je Luka.

- Prvo me je nazvao k*rvom - dodala je Dragana.

- Ne, to je laž - rekao je Luka.

- Tebi Ivan treba da bude krivac ako je pogrešno rekao Asminu. Ti nemaš rekaciju na Ivana, ližeš se sa njim. Kad te komentarišem ti mene prvi vređaš. Ja znam da Dragana ne provocira i da ima mišljenje kao ja, pa sve i da je rekla da ju je uhvatio za d*pe - pričala je Matora.

- Ona je prva vređala, ja sigurno nisam došao i rekao da je ona k*rva. Meni je troje ljudi reklo drugačije - dodao je Luka.

- On je vređao - rekla je Dragana.

- Sve i da je dobacivala mnogi su ti gore radili, pa ti nisi imao reakciju. Tebe ovde stalno ljudi ponižavaju, pa čak i sinoć - nastavila je Matora.

- Ona ne sme da odgovori Asminu, Ivanu i Terzi, pa se istresa na nama - rekla je Dragana.

Autor: A. Nikolić