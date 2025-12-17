AKTUELNO

Što me tad nisi poljubila? Anita i Luka se prisetili susreta na superfinalnoj žurki Elite 8! (VIDEO)

Anita Stanojlović i Luka Vujović razgovarali su o svim detaljima koje nisu komentarisali dok je on bio u vezi sa Aneli Ahmić.

- Kako sam izgledala kad sam ušla? - pitala je Anita.

- Ne mogu da se setim. Kakvu frizuru si imala? Ne mogu da te se setim ni za Novu godinu - rekao je Luka.

- Tad sam imala kratku kosu. Da li sam bila lepa? - dodala je ona.

- Elitovizije isto ne mogu da se setim. Je l' smo pričali na superfinalnoj žurki? - pitao je Vujović.

- Pogledali smo se i ti si mi pružio ruku - rekla je Anita.

- Što me tad nisi poljubila? - pitao je on.

- Bila sam zauzeta - smejala se Anita.

- Šalim se, ja sam bio sa verenicom - dodao je Luka.

