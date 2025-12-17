Što me tad nisi poljubila? Anita i Luka se prisetili susreta na superfinalnoj žurki Elite 8! (VIDEO)

Sad mogu o svemu da pričaju!
Anita Stanojlović i Luka Vujović razgovarali su o svim detaljima koje nisu komentarisali dok je on bio u vezi sa Aneli Ahmić.
- Kako sam izgledala kad sam ušla? - pitala je Anita.
- Ne mogu da se setim. Kakvu frizuru si imala? Ne mogu da te se setim ni za Novu godinu - rekao je Luka.
- Tad sam imala kratku kosu. Da li sam bila lepa? - dodala je ona.
- Elitovizije isto ne mogu da se setim. Je l' smo pričali na superfinalnoj žurki? - pitao je Vujović.
- Pogledali smo se i ti si mi pružio ruku - rekla je Anita.
- Što me tad nisi poljubila? - pitao je on.
- Bila sam zauzeta - smejala se Anita.
- Šalim se, ja sam bio sa verenicom - dodao je Luka.
Autor: A. Nikolić