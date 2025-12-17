AKTUELNO

Ne znam šta on tebi zamera... Terza misli da Filip nema razlog da bude ljut na Luku (VIDEO)

Šok!

Borislav Terzić Terza ubeđivao je Luku Vujovića da Filip Đukića nema razloga da se ljuti na njega jer je sad u ljubavnom odnosu sa Anitom Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ne znam šta on tebi zamera kad je on nju tretirao kao k*rvu? - pitao je Terza.

- On se ljubio sa Boginjom, a ona je rekla da je zaljubljena u mene i da bi bila sa mnom u vezi. Ja ne znam šta meni zamera lik? On je za stolom rekao da možemo da radimo šta hoćemo. Juče sam mu rekao da smo se poljubili, a on je rekao da radimo šta hoćemo - rekao je Luka.

- Ma ajde bre, ja bih razumeo da su bili u vezi, ali ovo... - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

