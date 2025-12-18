AKTUELNO

TO ŠTO ODREĐENE ŽENE PADAJU NA NJEGA... Maja dala zadnji atom snage na ponizi Asmina, pa joj Dača odbrusio: STANIJI NISI ISPALA PRIJATELJICA, PRIMILA SI SE NA NJEGA! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio

- Zašto dopuštaš da te Maja ponižava i kada ćeš početi da je ignorišeš? - glasilo je pitanje.

- Ja nju svakako ignorišem. Što se tiče ponižavanja, ona je operisana ne bih da se svađam sa njom, ali ću joj uskoro zapušiti usta - rekao je Asmin.

- Ovaj čovek jeo osoba s kojom nikada ne bih bila. Ja sam rekla da je psihopata i manija. Ne interesuje me, to je jedna klasična uhoda. Samo još jednom da se desi da me ščepa kao jutros za bademantil, videćemo šta će se desiti. Poljubio me je na krevetu, ja to ne dopuštam - rekla je Maja.

- Ne poklapaju ti se dela i reči, Majo. Jedno pričaš, drugo radiš. Pusti me na miru, nemoj da me komentarišeš i ja te više neću dirati - kazao je Asmin.

- Mene čovek ne zanima. Povređena mu je muškost jer je odbijen. To što određene žene padaju na njega, to nije moj problem, ja ne bih mogla - rekla je Maja.

- Maja sada laže. Primila si se na Asmina, smešna si. Poslednja si koja sme da spominje Staniju, nisi nikakva prijateljica ispala - rekao je Dača.

Autor: S.Z.

