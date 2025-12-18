OSEĆAM SE RASTEREĆENO: Aneli laknulo zbog zbližavanja Anite i Luke, oplela po bivšem kao nikad do sad, pa Asmina vinula u nebesa! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

- Čim si čula da je Asmin raskinuo sa Stanijom, odmah si Luku poslala u izolaciju, kako bi ti bila ta koja bi se smuvala sa Asminom. Luku nikada nisi volela - glasila je konstatacija.

- Ne, nije istina. Asmin je svojim delima pokazao da nije u vezi. Asmina ne muvam, ne planiram ništa da imam sa njim. On i ja imamo normalan odnos. On je po mom mišljenju odavno slobodan čovek. Luku sam poslala u izolaciju kako bih se uverila u sve ono u šta sam sumnjala. Osećam se rasterećeno - kazala je Aneli.

- Asmine, da li ovo izlaganje tumačiš kao Anekinu taktiku? - upitao je voditelj.

- Ne, ne tumačim tako. Aneli i ja imao okej odnos, možda bude još napredovao, ali nećemo biti zajedno. Ne želim da budem ni sa kim ovde, ne gledam ovde sada nijednu tako. Družimo se, ne treba da se pljujemo - rekao je Asmin.

- Luka je rekao da je sve što je izrečeno za tebe tokom ankete istina, a kada je demantovao, da je lagao na svoju štetu, kako gledaš na to? - glasilo je pitanje.

- Luka je pokazao da sve ono loše što je izgovarao na moj račun zapravo misli i da je želeo da ode od mene - rekla je Aneli.

- Ovim je sad htela da opere sebe, ja sam je svojim postupkom oprao. Evo, ja sam sad srećan - rekao je Luka.

- Luka voli kada sve najgore radi. Neka ga, vidim da je sada veseo i raspoložen, tako i treba da mu bude - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.