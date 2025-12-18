AKTUELNO

Zadruga

DOČEKAO SVOJIH PET MINUTA: Ivan pokušao da okrene Aneli protiv Asmina, plan mu se izjalovio! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije mu pošlo za rukom!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmina si ispitivala o kome i čemu je pričao sa Lukom. Kada bi znala da je tema razgovora bilo to da se ne blatite više i da je Maja bila predmet razgovora, kako bi gledala na to? - glasilo je pitanje.

- Asmin i Maja se stalno peckaju, svađaju i mire. Ne tiče me se to, svakodnevno se nešto tu događa među njima. Mene se to ne tiče previše, iskreno. Mene je samo zanimalo da li je Luka govorio nešto za mene - rekla je Aneli.

- Luka, šta si meni rekao? Ajde, reci svima? Luka je rekao da je Asmin drpao Aneli. Asmin je rekao nešto ružno na sve, toga se sećam - rekao je Ivan.

- Ivane, spletkariš sada, to je evidentno - kazao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

