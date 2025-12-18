ONA MU VEOMA PRIJA: Aneli progovorila o varničenju između Janjuša i Kačavende, on otkrio da li se rodila LJUBAVNA ISKRA: SREĆAN SAM KAD SAM S NJOM! (VIDEO)

Da li su samo prijatelji, kako tvrde?!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević je postavio Aneli Ahmić.

- Aneli, pričala si sa Janjušem. Po čemu si primetila da je odlepio za Kačavendom? - glasilo je pitaje.

- Ne znam da li je odlepio, ali se vidi da mu veoma prija. Ne bi provodio toliko vremena sa njom da nije tako. Ona je više tu odlepila. Videla sam da se stalno smeška kad je u njegovoj blizini. Nešto tu postoji, ali je on rekao da neće ulaziti ovde u vezu. Janjuš je manipulator, ima još vremena pred nama. Videćemo sve, vreme će pokazati - rekla je Aneli.

- Aneli ima pravo na to da priča šta želi. Što se Milene tiče, ona je meni veoma draga. Kako smo do sada provodili vreme, tako će biti i dalje. Osećam se srećno kada sam sa njom. Ona ima neke svoje mane, ali ja sam se navikao na svaku od njih. Ja sam Milenin drug, ona je moja drugarica, od veze nema ništa, ne želim ni da mislim o tome ovde. Što se našeg druženja tiče, ne bih menjao odnos sa Kačavendom ni za sedamnaest veza - rekao je Janjuš.

Autor: S.Z.