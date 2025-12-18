BUDEM LI TE VIDEO... Janjuš očitao lekciju Kačavendi, pa joj postavio ULTIMATUM koji će morati da ispoštuje! (VIDEO)

Prekipelo mu!
Marko Janjušević Janjuš očitao je lekciju Mileni Kačavendi nakon što se tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', potegla tema o njenom primirju sa Aneli Ahmić.
- Ne mogu da verujem da žena poput tebe, od pedeset godina ustaje i pravda se zašto je u pripitom stanju igrala sa Anelim. Rekla ti je najgore stvari mogue, a ti za nju nastavljaš da tražiš opravdanje. Kakve ti odgovore daješ ženo. Nisam ti rekao da vređaš Aneli i svađaš se sa njom, samo da nema potrebe da imate nikakvu komunikaciju. Slušaj, budem li te video još jednom da si popila čašu piva, više mi se nikad ne obraćaj - rekao je Janjuš.
- Dobro, shvatila sam - dodala je Milena.
- Valjda si ti nešto shvatila, nadam se da jesi shvatila - kazao je Janjuš.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: S.Z.