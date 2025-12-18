AKTUELNO

Zadruga

BUDEM LI TE VIDEO... Janjuš očitao lekciju Kačavendi, pa joj postavio ULTIMATUM koji će morati da ispoštuje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prekipelo mu!

Marko Janjušević Janjuš očitao je lekciju Mileni Kačavendi nakon što se tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', potegla tema o njenom primirju sa Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu da verujem da žena poput tebe, od pedeset godina ustaje i pravda se zašto je u pripitom stanju igrala sa Anelim. Rekla ti je najgore stvari mogue, a ti za nju nastavljaš da tražiš opravdanje. Kakve ti odgovore daješ ženo. Nisam ti rekao da vređaš Aneli i svađaš se sa njom, samo da nema potrebe da imate nikakvu komunikaciju. Slušaj, budem li te video još jednom da si popila čašu piva, više mi se nikad ne obraćaj - rekao je Janjuš.

- Dobro, shvatila sam - dodala je Milena.

- Valjda si ti nešto shvatila, nadam se da jesi shvatila - kazao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

