Grlimo se, ljubimo se, imamo zajedničkih tema: Anita progovorila o vezi sa Lukom, a onda zauvek otpisala Filipa: Ponizio me je i povredio! (VIDEO)

Sad je sve jasno.

Anita Stanojlović došla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je odmah otkrila kako se oseća.

- Super sam zadnjih par dana, lepo sam raspoložena ima nova emotivna veza, grlimo se, ljubimo se, imamo dosta zajedničkih tema i on i ja imamo dete, stvarno se lepo osećam - rekla je Anita, a potom prokomentarisala svoj odnos sa Filipom Đukićem:

- Što se tiče Filipa, on mi se stvarno svideo, viđali smo se napolju i ovde smo nastavili, ovaj zatvoren prostor još više je delovalo na mene, meni je smetalo što je on hladan prema meni, ustane i ponizi me, a nisam imala hrabrosti da mu kažem, osećala sam se kao jedna od svih, nisam mu bila vrednija, ja sam to pustila, mislila sam da će vremenom to da promeni, ali to nije pokazao, to me povredilo, mnogo mi je drag. Najbolje je što smo prekinuli taj odnos, ja sam razmišljala da li je pametno da se nastavi ili da se završi, dobro je da je on prekinuo. Nismo mi bili u ljubavi, drag mi je, ali mogu da nastavim dalje, nema tu nekih velikih emocija.

Zatim je ispričala kako joj je sa Lukom Vujovićem u vezi.

- To se sve spontano desilo, lepo provodimo vreme, dosta je smireniji, moja energija je smirujuća, imamo dosta životnih tema, dok sa Filipom nisam imala zajedničkih tema, lepo provodimo vreme Luka i ja grlimo se, daćemo vremena jedno drugom. Osećam da je sa njegove strane jako iskreno - rekla je Anita.

Anita je poručila i pesmu za Luku "Obala" od Flamingosa.

Autor: R.L.