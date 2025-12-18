AKTUELNO

Zadruga

Udružile se preljubnice: Sofija pred svima odjavila Terzu, Teodora joj dala vetar u leđa i dolila ulje na vatru (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za 

Dragana čemu provociranje Luke danima, da li je to bojaz da će Matora da krene na Anitu?

- Ja sam u svoju devojku sigurna! Ja sam sigurna u ljubav i ne može niko da je uništi - rekla je Dragana.

Terza, hoćeš li prežaliti što ti Teodora nije nikad dala?

- Ne gledam ja nju na taj način. Meni je žao što moram da je uvredim jer provuče Sofiju - rekao je Terza.

- Mi smo sad na Sofijinoj strani - rekla je Teodora.

- Kad se nisi mešao osam meseci, ne moraš ni sad da me braniš! Meša se u njihov odnos. Svaki put kad ima priliku priđe Teodori - rekla je Sofija.

- Šta se desilo ovoj devojci od sinoć? - pitao je Terza.

- Ne sviđa joj se da sedi, a da ti ovde govoriš da si me je*ao - rekla je Teodora.

Milena, ispričala si da si dobila pedalu od Janjuša, zašto Sofija misli da je to njegova fora? - glasilo je pitanje.

- Oni nisu u takvom odnosu da bi dobila pedalu. Možda se misli na neku šalu, nikada nam nije to pričala - rekla je Sofija.

