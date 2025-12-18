AKTUELNO

Zadruga

Kraj ili novi početak? Milosava totalno odlepila za Jovanom, više ne može da mu se odupre, bivši zet joj pružio podršku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opa!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Mnogi misle da si se ponizila jer si se izvinila Luki i dala mu veliki budžet?

- Ja ne smatram, isto bih postupila - rekla je Aneli.

Filipe, je l' misliš da su sve devojke tvoje igračke?

- Ne mislim, one su dobrovoljno pristale na moj stav. Kako ja mogu da nateram nekoga na nešto? Onda sam i ja njima igračka - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- One biraju i one se ponižavaju. On ima pravo. Tri meseca sedi, nije promenio ni pogled, sve je isto, a one i dalje idu i srljaju. Izvolite kokoške lepe - rekao je Mića.

Anita, Luka i ti ste lep par, ima neka neobična hemija između vas.

- Slažem se, lepo nam je i biće još lepše. Čudno mi je - rekla je Anita.

- Ono što vođa spoji ne može niko da razdvoji - rekoa je Luka.

Milosava, zašto si Jovanu dala drugu šansu?

- Nisam, mi ne pričamo o tome. Tri nedelje nismo ni pričali - rekla je Milosava.

- Spajam treći par, obećavam! - skočila je Aneli.

- Ne spajaš! - rekla je Milosava.

- Vratila mi ćebe i razdužila me skroz! -rekao je Jovan.

- Kakvo ćebe - skočila je Milosava.

- Imaš li emocije prema njemu? - pitao ej Pop.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nikad neću reći ne. Nemojte kuvati! Samo znam da su zli i pokvareni ljdui. Ja imam napolju život, a neki nemaju gde da se vrate - rekla je Milosava.

- Janjuš i Kačavenda i Milosava i Joca su jedine prave veze. Ne mogu protiv njenih emocija, ubedila me je da ga stvarno voli - rekla je Ivana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Živi za dan da ne budem sa Lukom: Aneli ne može da sakrije osmeh zbog Janjuševog izlaganja, totalno se zbunila (VIDEO)

Domaći

PALA JOJ NA GRUDI BALKANSKE: Matora više ne može da se obuzda, iskoristila priliku da se još više približi Dragani (VIDEO)

Zadruga

TOTALNI PREOKRET! Evo pod kojim uslovom bi Milosava prihvatila Milovana za zeta (VIDEO)

Zadruga

Milosava i Bora u trci! Učesnici totalno podeljeni, evo kako su glasali (VIDEO)

Domaći

SVE PRŠTI IZMEĐU MAJE I JANJUŠA! Bivši partneri ne prestaju da se ''bockaju'' - on joj poklonio slatkiše, ona ne može da sakrije osmeh!

Zadruga

NE MOGU JEDNO BEZ DRUGOG! Sofiji i Terzi totalno popustile kočnice, ljubav cveta (VIDEO)