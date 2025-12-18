Kraj ili novi početak? Milosava totalno odlepila za Jovanom, više ne može da mu se odupre, bivši zet joj pružio podršku (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Aneli Ahmić.

Mnogi misle da si se ponizila jer si se izvinila Luki i dala mu veliki budžet?

- Ja ne smatram, isto bih postupila - rekla je Aneli.

Filipe, je l' misliš da su sve devojke tvoje igračke?

- Ne mislim, one su dobrovoljno pristale na moj stav. Kako ja mogu da nateram nekoga na nešto? Onda sam i ja njima igračka - rekao je Filip.

- One biraju i one se ponižavaju. On ima pravo. Tri meseca sedi, nije promenio ni pogled, sve je isto, a one i dalje idu i srljaju. Izvolite kokoške lepe - rekao je Mića.

Anita, Luka i ti ste lep par, ima neka neobična hemija između vas.

- Slažem se, lepo nam je i biće još lepše. Čudno mi je - rekla je Anita.

- Ono što vođa spoji ne može niko da razdvoji - rekoa je Luka.

Milosava, zašto si Jovanu dala drugu šansu?

- Nisam, mi ne pričamo o tome. Tri nedelje nismo ni pričali - rekla je Milosava.

- Spajam treći par, obećavam! - skočila je Aneli.

- Ne spajaš! - rekla je Milosava.

- Vratila mi ćebe i razdužila me skroz! -rekao je Jovan.

- Kakvo ćebe - skočila je Milosava.

- Imaš li emocije prema njemu? - pitao ej Pop.

- Ja nikad neću reći ne. Nemojte kuvati! Samo znam da su zli i pokvareni ljdui. Ja imam napolju život, a neki nemaju gde da se vrate - rekla je Milosava.

- Janjuš i Kačavenda i Milosava i Joca su jedine prave veze. Ne mogu protiv njenih emocija, ubedila me je da ga stvarno voli - rekla je Ivana.

Autor: A.Anđić