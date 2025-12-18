AKTUELNO

Zadruga

Za nju sve, nju ni za šta: Asmin jasno postavio granice Dači, od danas mora da promeni ophođenje prema Maji (VIDEO)

Žestoko!

Dačo Virijević prošetao je sa Asminom Durdžićem kako bi do kraja izgladio odnose sa njim nakon današnjeg sukoba u emisiji.

- Nisi razumeo, oca mi mog. Sam si rekao da si se posvađao sa mnom zbog nje. Ja sam rekao danne može da dođe moj otac do mog mozga, a kamoli tamo neki. Ja mogu da spletkarim, ali kad si bio u crvenom na tebe su skočili svi živi da te komentarišu sa kojim si pričao, a ja sam došao i sve ih sklanjao. Bilo mi je žao što se to dešavalo. Ja sam u stanju za druga sve, ali kad me više puta poniziš vratim na pokvareniji način. Ja mogu da te komentarišem loše, ali nikad da te uvedim - rekao je Dačo.

- Ja sam ti drug, ne možeš tako govoriti. Ne možeš devojci koja mi se sviđa da komentarišeš fizički izgled. Ne možeš da se porediš sa ženama. Moraš da budeš muškarac. Reci joj da je kraljica bez krune - rekao je Asmin.

- Loše je uradila botoks. Ona tebe vređa konstantno - rekao je Dačo.

- Ona može da vređa. Da uđe mala Sofi nikad je ne bih uvredio - rekao je Asmin.

