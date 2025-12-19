Pao mi je kamen sa srca kad sam to čula: Aneli otkrila kada su joj se ugasile emocije prema Luki, Stanić podržao vezu Anite i Vujovića: Hvala Bogu, otarasila se ovog Filipa! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Luka Vujović i Anita Stanojlović ljube i maze u krevetu.

- Očekivano je ovo bilo. Iskreno, nije mi teško, svesna sam u kakvoj sam vezi bila i da on nije za mene, ni ja za njega. Moja emocija prema njemu prošla, skroz se ugasila. Sve je to bilo nekako vraćanje, nisam mogla da prihvatim neke stvari i sve ono što se dešavalo, flert sa Majom i flert sa Anitom, ja sam sve videla i osetila, nisam mogla da budem srećna, shvatila sam da bi mi to uradio i napolju, ako je ovde mogao. Pa me je vraćalo na sve sa Sandrom, ovo je sve za mene očekivano. Ja sam rekla Milanu, bilo mi je teško da ih stavim jer sam znala da će se to desiti...Znala sam da će ovo da se desi u utorak, sebe sam na ovo pripremala, kao da mi je pao kamen sa srca kada sam to čula i smatram da on nije za mene. Ja sam došla ovde sa stavom da ću raskinuti sa njim, rekla sam da neću biti sa njim, svima sam rekla i nisam mogla da prevagnem da se razdvojim od njega - rekla je Aneli.

- Ne osećam ništa, nemam nikakve emocije prema Aniti tog tipa...Drago mi je što nisam pravi muškarac jer nisam priznao vezu, jer ne radim ništa lažno. Koja je poenta da radim nešto lažno?! I treba ljudi da imaju se*s, šta god da su imali - rekao je Đukić.

- Bili smo prisniji i intimniji, ali nismo imali odnose. Normalno je da kada legnemo, da nas radi nešto. Ovo bi se desilo svakako, ona je sve ubrzala - rekla je Anita.

- Slažem se da bi se ovo desilo kad-tad, ubrzala je sve izolacija. Kada nisam imao reakciju, posle Aneli i Asmina, znao sam da neću moći s njom da živim sutra. Nisam mogao sebi da oprostim to da osoba sa kojom sam se vređao do juče zbog nje, sada pobednik. Ne razmišljam o njoj, kao da mi je neko izbrisao. Vremenom se gasilo, neka bude da je fejk, ja znam da nije fejk. Meni je lepo i ne bih dozvolio da bude kombinacija, nisam nikada to dozvolio...Mi smo imali gde nismo spavali sat vremena, mi smo sve vreme pričali - rekao je Luka.

- Aneli je meni rekla da joj je Asmin upropastio vezu sa Lukom, ja sam joj rekla da nije Asmin. Ja mislim za njihove veze da su fejk, i Anita i Luka su fejk, ne mogu da mi budu iskreni kada su dan pre toga imali emocije prema svojim devojkama i momcima - rekla je Dragana.

- Bolje mi je da Anita bude u vezi, nego u kombinaciji. Luka je ozvaničio vezu, nije dopustio da je ponižavaju, ja sam joj govorio da joj ne treba taj blam, hvala Bogu pa se tog Filipa otarasila. Neka postupci njihovi pokažu, drago mi je da više nije u kombinaciji, već da je u vezi. Ipak ima dete, majka je, ima i porodicu koja sve to gleda, taj blam joj nije trebao - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić