Zadruga

Opa! Aneli se bacila u akciju, dala sve od sebe da sazna ko se sviđa Anđelu Rankoviću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anđelo Ranković sedeo je na kauču sa Aneli Ahmić, te je tom prilikom Aneli propitivala Anđela da joj otkrije ko mu se sviđa.

- Ovo se slažem s njim, kada se neko smeje, kako da se ne nasmeješ?! - rekao je Anđelo.

- A ti mene gledaš kao budalu?! Aham, ti se meni smeješ zato što ti se ja smejem, a ne zato što sam ti draga - rekla je Aneli.

- Ne, naravno da si mi draga - rekao je Anđelo.

- Možda je ovo što sam ja...Imam ja pojma - rekla je Aneli.

- Rekao sam ti za stolom...Sada nije tu, ne sedi za stolom - rekao je Anđelo.

- Pa da, stoji na nogama - pitala je Aneli.

- Ne, sad ćeš da vidiš, ne stoji na nogama. Ne znam šta radi - rekao je Ranković.

- Je l' tu u kući - pitala je Aneli.

- Sad nije - smejao je Anđelo.

Autor: Nikola Žugić

