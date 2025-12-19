Opa! Aneli se bacila u akciju, dala sve od sebe da sazna ko se sviđa Anđelu Rankoviću (VIDEO)

Šok!
Anđelo Ranković sedeo je na kauču sa Aneli Ahmić, te je tom prilikom Aneli propitivala Anđela da joj otkrije ko mu se sviđa.
- Ovo se slažem s njim, kada se neko smeje, kako da se ne nasmeješ?! - rekao je Anđelo.
- A ti mene gledaš kao budalu?! Aham, ti se meni smeješ zato što ti se ja smejem, a ne zato što sam ti draga - rekla je Aneli.
- Ne, naravno da si mi draga - rekao je Anđelo.
- Možda je ovo što sam ja...Imam ja pojma - rekla je Aneli.
- Rekao sam ti za stolom...Sada nije tu, ne sedi za stolom - rekao je Anđelo.
- Pa da, stoji na nogama - pitala je Aneli.
- Ne, sad ćeš da vidiš, ne stoji na nogama. Ne znam šta radi - rekao je Ranković.
- Je l' tu u kući - pitala je Aneli.
- Sad nije - smejao je Anđelo.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić