Dve muve jednim udarcem: Sofija namagarčila Terzu za sve pare! Preko Milana mu servirala osvetu i odjavila ga, on doživeo nervni slom! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Milan Stojičković komentariše da ne oseća ništa prema Sofiji Janićijević i da sumnja da se ona igra i sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Vidim da su se u Milanu stvorile emocije i da se nisu ugasile. On je meni prijao kao drug, ja sam rekla da ovde neću da ulazim u vezu i bila sam iskrena. Njemu nije krivo jer se ovako završilo - rekla je Sofija.

- Meni se devojka dopala, nije mi krivo jer se ovako završilo - dodao je Milan.

- Problem je jer je došao da priča sa mnom kad sam se ja naljutila i rekla sam mu da se skloni, a ja sam očekivala da će ponovo da dođe kod mene - rekla je Sofija.

- Neću da slušam ovu ljubavnu svađu. Ona se još i smeška, blamu jedan - besneo je Terza.

- Bilo mi je smešno jer je rekla da je devojka od stava i karaktera, a posle je opet došla - govorio je Milan.

- Ja sam bila ljuta. Pričali su mu da se igram sa njim, a ja sam sa njim provodila vreme i valjda vidi da li se igram sa njim. Poludela sam jer ima dovoljno godina da vidi da li sam se igrala sa njim - nastavila je Sofija.

- Kad sam joj rekao šta mi smeta, rekla je da sam u pravu i da će to da promeni. Posle toga se naljutila - rekao je Milan.

- Danas su se njih dvoje smeškali - umešala se Mina Vrbaški.

- Ja sam se povukao kad je rekla da oseća i dalje nešto prema Terzi - rekao je Milan.

- Ona njega sad sprda, rekla mi je: "Gledaj šta ću sad da radim". Mene ovo nevira - dodao je Terza.

- Ja sam bila iskrena u druženju sa Milanom i nisam se sprdala, a ovi zlobnici hoće da nametnu da sam se sprdala sa dečkom - govorila je Sofija.

- Znam da sve ovo radi zbog mene namerno. Može da se igra - rekao je Terza.

- Ne volim kad kažu da sam se sprdala sa ovim dečkom jer sam sa njim provodila vreme 30 dana. Ja ne mogu da šetam sa njim od tebe jer me ne puštaš - dodala je Sofija.

- Šta hoćeš da polupam sad kuću ovde? Šta pokušavaš? Ovo što ona radi je jako kvarno, ali ima pravo. Ona meni govori za stolom da joj ne dam mira, evo neću više da pričam sa tobom - besneo je Terza.

- Evo zbog čega je došlo do našeg sukoba. Pitao me je da budemo u vezi, a ja sam rekla da ne želim i da možemo da se družimo. On je meni rekao: "Ja da ti izigravam potrčka, a ti nećeš vezu?", rekao je da nećemo da se družimo. On je polupam totalno i emotivno nestabilan. Ja ne želim da budem u vezi ni sa Terzom, a ni sa jednim momkom. Na mene ne može da bude ni Bog otac jer ja ne znam šta će on da uradi. Skočio je da me brani od Bebice, a gde si bio prošle sezone? - nastavila je Sofija.

Autor: A. Nikolić