Mirišeš ceo: Uroš iznjušio Boru i stavio tačku na sve Anastasijine prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uroš Stanić prišao je Bori Santani kako bi mu objasnio da on ništa nije kriv i da je sve bljuvotine o njemu govorila Anasrasija Brčić.

- Rekao sam da treba da nastavi dalje, a ona je ćutala i smejala se. Ona se smejala dok si ti ludeo. Ja sam rekao da je to patologija, ništa loše nisam uradio. Je l' sam ja rekao da ti smrdiš ili ona? - govorio je Uroš.

- Bezveze sam sebi napravio probleme i da tu mene vređa Bebica. Ja na praznik da lomim hranu. Idi reci joj da sam je precrtao - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je rekla da je to istina da ti smrdi iz usta - rekao je Uroš.

- Evo, je l' mi smrdi iz usta? - pitao je Santana.

- Mirišeš ceo - odgovorio je Stanić.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

