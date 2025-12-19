Morbidnije stvorenje nisam upoznala u životu: Zorica Marković zgrožena ponašanjem ove takmičarke! (VIDEO)

Otkrila sve!

U toku su ''Nominacije Odabranih'' takmičara, a naredni je reč dobio Miladin Srdanov koji je nominovao Dušicu Đukić.

- Dovumio sam se između Anastasije i Dušice, ali moram da kažem da mislim da je Anastasija poremećena u glavi što se tiče Bore. Što se tiče Dušice, sve sam rekao apsolutno prošli put i nju ću nominovati - rekao je Pop.

- Nominujem nacionalnu štetu Sunčicu Bajić. To je smeće od čoveka, krš riba - rekao je Jovan Rajić.

- Ja ću biti kratka, složila bih se sa svima vezano za Dušicu. Ovde dopuštamo svi jedni drugima da se vređamo, ali toliko morbidno stvorenje nisam skoro upoznala - rekla je Zorica.

Autor: N.Panić