Ova takmičarka će se boriti za opstanak u Eliti: Odabrani su bili jasni! (VIDEO)

Njoj žele da vide leđa!
Danas su u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' bile održane ''Nominacije Odabranih takmičara'', kada su svi učesnici izneli svoje mišljenje i nominovali po jednu osobu iz Bele kuće.
Takmičari su bili odlučni i lako presudili ko će otići u izolaciju da se bori za opstanak:
- Dušica Đokić 4 glasa
- Sunčica Bajić 1 glas
- Sara Stojanović 1 glas
- Anastasija Brčić 1 glas
Dušica Đokić je ubedljivo pobedila svoje cimerke sa najviše glasova, te će ona biti nominovana takmičarka u nedelju od strane Odabranih.
Autor: N.Panić