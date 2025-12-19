AKTUELNO

Zadruga

Ova takmičarka će se boriti za opstanak u Eliti: Odabrani su bili jasni! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Njoj žele da vide leđa!

Danas su u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' bile održane ''Nominacije Odabranih takmičara'', kada su svi učesnici izneli svoje mišljenje i nominovali po jednu osobu iz Bele kuće.

pročitajte još

Ne znam šta se dešava s njom: Janjuš totalno šokiran postupcima Milene Kačavende, umalo da je pošalje u izolaciju! (VIDEO)

Takmičari su bili odlučni i lako presudili ko će otići u izolaciju da se bori za opstanak:

- Dušica Đokić 4 glasa

- Sunčica Bajić 1 glas

Foto: Pink.rs

- Sara Stojanović 1 glas﻿

- Anastasija Brčić 1 glas ﻿

pročitajte još

Prekid programa: Miljana zaustavila nominaciju Odabranih, pa se hitno obratila Mariji Kulić! (VIDEO)

Dušica Đokić je ubedljivo pobedila svoje cimerke sa najviše glasova, te će ona biti nominovana takmičarka u nedelju od strane Odabranih.

Foto: Foto/RED Portal

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

ODLUKA JE PALA! Bebica osvojio najviše glasova od Odabranih i on će biti NOMINOVAN ove nedelje! Lejdi za dlaku izmakla POBEDA! (VIDEO)

Zadruga

Odluka je pala: Evo ko je nominovan od strane Odabranih učesnika (VIDEO)

Domaći

Nadao se sedmom mestu, pa dobio šut-kartu: Bebica zauzeo 16. mesto u Eliti 8! (VIDEO)

Zadruga

Takmičarima popadale vilice od šoka: Ova tri takmičara će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Odluka je doneta: Ova učesnica će se boriti za svoj opstanak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

NJIMA ŽELE DA VIDE LEĐA: Odabrani do samog kraja neusaglašeni, evo ko će ove nedelje boriti za OPSTANAK u Eliti! (VIDEO)