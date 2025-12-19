Ova takmičarka će se boriti za opstanak u Eliti: Odabrani su bili jasni! (VIDEO)

Njoj žele da vide leđa!

Danas su u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' bile održane ''Nominacije Odabranih takmičara'', kada su svi učesnici izneli svoje mišljenje i nominovali po jednu osobu iz Bele kuće.

Takmičari su bili odlučni i lako presudili ko će otići u izolaciju da se bori za opstanak:

- Dušica Đokić 4 glasa

- Sunčica Bajić 1 glas

- Sara Stojanović 1 glas﻿

- Anastasija Brčić 1 glas ﻿

Dušica Đokić je ubedljivo pobedila svoje cimerke sa najviše glasova, te će ona biti nominovana takmičarka u nedelju od strane Odabranih.

Autor: N.Panić