Pun mi je ku*ac ovih dreševa i kanturina: Kačavenda izvređala Jakšićku kao nikad do sada, Anđelo je pokopao: Prva je uvredila Janjuša, pa šta očekuje?! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Jakšić, kako bi prokomentarisala odnos Janjuša i Milene Kačavende, u koji je ona upetljana.

- Kakva je tvoja dijagnoza kada sve ovo pogledaš i sagledaš - pitao je Darko.

- Nemam. Neću da izazivam nešto protiv nje, vidim da je polupana - rekla je Jakšićka.

- Ja da sa ovom debilkom imam ovu vrstu priče, koja se šest meseci kačila Kristijanu i zato sam mu rekla da mi ne kači ove debilke na vrat. Pun mi ku*ac ovih dreševa i kanturina, tako da mi se pu*i ku*ac od ovih kur*etina - rekla je Kačavenda.

- Rekla mi da sam ku*va, mandovka, kalafonka - rekla je Jakšićka.

- Zna se šta su u Milanu kalafonke, nemoj da mi ova dr*lja kači ovo sve, koja će s papagaja da skoči na Farmu - urlala je Kačavenda.

- Ne znam šta spominje Milano, ja sam se tamo udala i rodila dete, ne znam šta je problem...Svi znamo da joj se dopada, ima simpatije prema njemu, vidim da sam joj zaista problem. Problem je to što on ne želi da joj uzvrati emociju koju ona gaji prema njemu, ja sam samo ulje na vatru, a nisam problem - rekla je Jakšićka.

- Jesam, bio sam saglasan sa Janjušem. Kao što je rekao da je primetio te stvari između mene i Kačavende, tako sam i ja. Nije se on mešao, nisam ni ja dok nisam samom sebi potvrdio, mislim, ja sam ubeđen da se Milena Kačavenda totalno pogubila, izgubila i da neke stvari ne rezonuje onako kako je rezonovala. Ona je prva uvredila Janjuša, prvo je rekla da je on folirant, naravno da će da joj kaže to sve, kao što je meni rekla da sam taktičar i proračunat. Milena, ne znam kako, ali bar neko da joj kaže: "Nisi u pravu, prva si uvredila Anđela i Janjuša", pa su sve oni nakon toga tebi rekli - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić