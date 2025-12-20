Oblači falš haljine koje mirišu na naftalin: Zorica u svom stilu ispozivala Kačavendu! Dušica pokušala da ismeje Janjuša, pa dobila povratnu (VIDEO)

Haos!

Voditelj Darko Tanasijević podigao Zoricu Marković.

- Ušla je ovde na konto tuđe nesreće, glumi mafiju. Ja znam šta ona radi i ima pravo na to, ali sa mnom tako ne može. Oni viču polupana, ali ona je jedno zlo. Janjušević je ime i prezime. Njegovo najbolje izdanje je ove sezone kao rijaliti učesnika. Ona je izdala Vanju, a ona joj se vraća. Vanja mi je kao potrčko. Sofija je još uvek tu. Došla knjiga na dva slova, a krdo je bilo ogromno. Razvalila sam ih kao bugarsku skupštinu. Jednoj osobi ne valja niko! Ona vas vuče u ponor i kanalizaciju. Ne postoji nijedna zvezda da nije zapevala na vašaru. Narod voli kupus i šečenje. Napala je Asmina, možda je bila zaljubljena i u njega. Pazi ljutog ku*a, Zorica zaljubljena u Mikija jer više nema šta - rekla je Zorica.

- Miki je boli - ubacila se Kačavenda.

- Vidi se da je odlepila za Janjušem, a on je to primetio i sklonio se. Šta više ova žena priča u rijalitiju koga to zanima. Njen je vokabular uličarski. Oblači haljine, a sve falš roba i miriše na naftalin. Ovo su ljudi, ovo nisu pacovi - rekla je Zorica.

- Molim moje fanove da ne glasaju! Ja se plašim koju će informaciju ova sa Leom na glavi izneti o meni - rekla je Milena.

- Ja imam tri fana, a ona armiju, ali u panjevima - rekla je Zorica.

- U odnosu sa Skraćenim je bila ispravna jedan kroz jedan. Kakva god bila ona je prema ovim ljudima bila dobra. Zlorica ustaje u pola pet i priča da je zvezda i komentariše Kačavendu, a ne može očima da je gleda. Janjuš je našao da spominje nebitnu personu i namerno je provocira. Kao strinka ustaje i komentariše Kačavendu da bi imao temu i da bi se ogradio jer narod ne voli Kačavendu iz poznatih razloga. Ona je prema Janjušu fenomenalna - rekla je Miljana.

- On je dobio pedalu od mene pa sad za stolom koristi priliku da kaže kako neće vezu i pokušava da me ponizi. Meni njegova energija nije odgovarala - rekla je Dušica.

- Od svih nas može da se sklopi jedna osoba za Janjuša - rekla je Milena.

- Odakle ovaj Duško? - skočio je Janjuš.

Autor: A.Anđić