AKTUELNO

Zadruga

Kupila sam mu patike koje Anita nosi, verovatno i završava u nju: Aneli pokušala da demolira bivšeg i Stanojlovićevu, pa dobila povratnu: Dete je dar od Boga... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Ti si sa Lukom pričao u sobi i rekao si: "Meni nije jasno da on ima pravo da se buni", kako si u sredu mislio jedno, a u utorak drugo - pitao ej Darko.

- Filip se izjasnio da je problem što je on njega lagao samo. Ja sam njega spašavao odnosa sa Aneli. Ako je okrenuo ocu leđa što ne bi okrenuo svakom - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Jednom sreća, drugom tuga! Žestoka svađa Luke i Đukića zbog Anite trese Belu kuću: Istu situaciju smo imali napolju... (VIDEO)

- Hvala Bogu da sam ga se rešila, prckolino! Ne mogu da slupam ovaj tonalitet. Verovatno završava u nju. Blamovi su za mene! - rekla je Aneli.

- Nije ona ti da to traži - rekao je Luka.

- Prvo imaju agresivan se*s, a poznaju se dva dana. Čovek je izblamiran! Sve što ej radio sa mnom radi sa njom. Ja nikad to nisam tražila - rekla je Aneli.

- Zar Luka nije hteo dete sa Aneli? - pitao je Ivan.

- Prodao je porodicu i drugare, što ne bi i Filipa. Ide i krade po magacinima. On nema stav ni karakter. Ja mu kupila patike koje Anita danas nosi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Prsa u prsa! Luki prekipelo, sasuo Đukiću sve u lice i natrljao mu na nos sve što NIJE uradio kako treba: Mene povezivali s Majom, on krene da je polj

- Ovde neću od nje žrtvu praviti, pričaću u Narod pita - rekao je Luka.

- Ona nije ni zaslužila ništa bolje - rekla je Aneli.

- Ako se desi nećemo abortirati! Ja nisam došla da pravim dete u rijalitiju, a i da se desi slučajno, dete je dar od Boga. Ljubomorna je za 44,7 odvalu u finalu. Lukica i ja smo se dogovorili da izlazimo ili ja prva, on drugi ili on prvi, a ja druga. Pobediće iskrena ljubav - rekla je Aneli.

- Meni je najbitnije da ga pomirim sa porodicom - rekla je Anita.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Gledam i uživam: Matora likuje Anitinom sunovratu! Aneli jedva dočekala da potkači Janjuša, pa dobila povratnu! (VIDEO)

Zadruga

ANITA ILI MAJA? Luka priznao na koga je prvo bacio oko, pa od Aneli dobio povratnu! (VIDEO)

Zadruga

Zakucali na samom početku ankete: Aneli demolirala bivše momke, pa od Asmina dobila povratnu brzinom svetlosti (VIDEO)

Domaći

Uzvraća udarac! Karleuša pokušala da ponizi Viki Miljković, pa dobila povratnu: Moram da donesem kandilo da te OKADIM (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Sunčica zarežala na Maju, pa dobila povratnu: Idi sredi nokte PRLJAVUŠO (VIDEO)

Zadruga

NALETELA NA TANAK LED! Aleksandra oplela po Matoroj, ona pokušala da je PONIZI, pa dobila Nikolićkinu povratnu: Udvara mi se na istu foru kao i Ivan (