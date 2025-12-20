Kupila sam mu patike koje Anita nosi, verovatno i završava u nju: Aneli pokušala da demolira bivšeg i Stanojlovićevu, pa dobila povratnu: Dete je dar od Boga... (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Ti si sa Lukom pričao u sobi i rekao si: "Meni nije jasno da on ima pravo da se buni", kako si u sredu mislio jedno, a u utorak drugo - pitao ej Darko.

- Filip se izjasnio da je problem što je on njega lagao samo. Ja sam njega spašavao odnosa sa Aneli. Ako je okrenuo ocu leđa što ne bi okrenuo svakom - rekao je Terza.

- Hvala Bogu da sam ga se rešila, prckolino! Ne mogu da slupam ovaj tonalitet. Verovatno završava u nju. Blamovi su za mene! - rekla je Aneli.

- Nije ona ti da to traži - rekao je Luka.

- Prvo imaju agresivan se*s, a poznaju se dva dana. Čovek je izblamiran! Sve što ej radio sa mnom radi sa njom. Ja nikad to nisam tražila - rekla je Aneli.

- Zar Luka nije hteo dete sa Aneli? - pitao je Ivan.

- Prodao je porodicu i drugare, što ne bi i Filipa. Ide i krade po magacinima. On nema stav ni karakter. Ja mu kupila patike koje Anita danas nosi - rekla je Aneli.

- Ovde neću od nje žrtvu praviti, pričaću u Narod pita - rekao je Luka.

- Ona nije ni zaslužila ništa bolje - rekla je Aneli.

- Ako se desi nećemo abortirati! Ja nisam došla da pravim dete u rijalitiju, a i da se desi slučajno, dete je dar od Boga. Ljubomorna je za 44,7 odvalu u finalu. Lukica i ja smo se dogovorili da izlazimo ili ja prva, on drugi ili on prvi, a ja druga. Pobediće iskrena ljubav - rekla je Aneli.

- Meni je najbitnije da ga pomirim sa porodicom - rekla je Anita.

