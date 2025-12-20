MISLI DA ĆE MU VEZA SA GLUPOM KLINKOM BITI BOLJA NEGO SA ANELI: Boginja pokazala svu svoju sujetu prema Aneli, pa je Zorica vratila na FABRIČKA PODEŠAVANJA! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas navode osobe koje imaju nerealna očekivanja kako u ljubavnim, tako i u partnerskim odnosima. Naredna je svoj stav iskazala Jovana Mitić.

- Što se tiče ankete, Aneli prednjači. Prirodno je da se nekom vrate emocije, ali nije normalno da očekuješ bilo kakav odnos sa čivekom koji te je pljuvao i govorio najgore stvari kako o tebi, tako o tvojoj porodici, kao i ti za njega i njegovu porodicu. Tvoj postopak Asminom ne može da opere Lukino flertovanje sa drugim devojkama, ali ne može ni da umanji tvoju grešku prema njemu. Asmine, na istu foru si ''odradio'' Aneli i Staniju. Na trećem mestu je Milan Stojičković, koji je sebi dao za pravo da mi se obraća kao da me je našao ispod mosta - kazala je Jovana.

- Aneli je na prvom mestu. Anita, skačeš sa ki*e na ki*u. Nabacuješ se svakom muškarcu. Luka Vujović očekuje očekuje da će mu veza sa glupom klinkom biti bolja od odne sa Aneli - kazala je Boginja.

- Sve devojke koje su bile sa Filipom nisu razumele da im je pre bilo kakvog odnosa rekao da ne želi ozbiljnu vezu. S obzirom na to da je sad u nekakvom odnosu sa Boginjom, neka ona bude na prvom mestu. Na drugom je Sara, njena očekivanja su istinski nerealna.

- Ja mnogo očekujem od Saleta, ali moram da kažem da sam i ja veoma grešila i da je sve krenulo od mene. Miljana je na prvom mestu, na drugom je Aneli. Treća osoba je Luka - kazala je Sara.

- Aneli je prešla sve gradine kada je reč o nadanju, deluje mi kao da mašta o tome da bude sa Asminom. Na drugom mestu je Asmin. Milena je na trećem mestu, izgleda mi kao da ima najiskrenije prema Janjušu - kazala je Vanja Prodanović.

- Aneli u odnosu sa Asminom. Druga osoba je Asmin u odnosu sa Majom. Ima pravo da se bori i neka se bori na svoj način. Treća osoba je Luka - kazala je Vanja Živić.

- Sara se nada pomirenju sa Luksom, ali od toga nema ništa. Sunčica u odnosu sa Anđelom. Očekuješ od njega da ti priđe, zaljubljena si. Milosava očekuje od Joce vezu - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.