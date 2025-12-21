AKTUELNO

Zadruga

Najgora ženska osoba u mom životu: Anđelo ne želi uzalud da troši reči na Anitu jer je smatra greškom, ona mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelo Ranković kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

pročitajte još

Samo ga pusti, nek se kanali: Ivan očitao Aneli bukvicu, otvorio joj oči da je Alibaba sam sebe ukopao (VIDEO)

- Negde od početka bih nekoliko puta novinarom govorio sam o Luki, iako smo imali konflikte, da negde smatram da u dubini duše i nisi loš momak, da nisi kvaran ni zao, imaš svoje dobre strane, ali imaš svoje loše strane. Odnosno, imaš loše postupke prevenstveno i ono najbitnije prema bližnjima. Što se tebe tiče, umeš da budeš tu i šaljiv, mada često preteraš u svemu tomu, umeš i da podeliš sa drugima i druželjubiv si, ali u svemu tome, odnosno u ovom ovde prostoru, smatram da si se negde previše uneo u ovo, smatram da si previše uneo u rijaliti. Mislim da si previše brzo iz tog zatvorenog prostora došao u ovaj zatvoren prostor i da nisi negde nadoknadio sve to što je trebalo napolju kad su u pitanju odnosi i sa poradicom i sa prijateljima i ljubavni - otkriva Anđelo, pa dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

Zato smatram da praviš greške, zato kažem da mislim da u dubini u suštini negde nisi loš, ali da praviš greške, mislim da to najviše potiče odatle. U odnosu sa Aneli si grešio koliko i ona, smatram, to sam uvek govorio, nikad nisam više krivio tebe, niti više nju, smatram da ste jedno drugom pokazali nepoštovanje, nepoverenje, nerazumevanje i zato sam i govorio da to nije prava ljubav, da ste bili u vezi. Bili ste, ali ste negde tu vezu gurali na više, više ste se obazirali na te fanove, podršku i sve to i mnogo ste uplitali tako da mi to nikad nije bila prava ljubav - rekao je Anđelo.

- Ovo je najgora ženska osoba koja se pojavila u mom životu, ostavljam Luku - rekao je Anđelo.

pročitajte još

STAVILA IH NA PIJEDESTAL: Aneli nazvala Anđela i Ivana NAJREALNIJIM učesnicima, tvrdi da niko ne može da im parira! (VIDEO)

- Nekome sam bila najgora, nekome ću biti najbolja - rekla je Anita.

- Luka, srećno - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PROPAO MU PLAN: Anđelo pokušao da navuče Zoricu da mu se izvini kako bi je ponizio, ona najavila nastavak rata (VIDEO)

Zadruga

Ipak ne može da ostane imun na nju: Terza posle svih teških reči spustio loptu s Aneli, pa priznao da li mu je Alibaba pravi drugar! (VIDEO)

Zadruga

Pokušao da ispadne frajer, ali uzalud: Luki pukao film i isprozivao Jakšićku, ona ga nikad žešće oduvala! (VIDEO)

Zadruga

ŠOK! Ša otužio Milicu da ga gleda iako je u vezi sa Milicom! Ona mu odbrusila u svom stilu! (VIDEO)

Domaći

Više ne može da sakrije emocije: Alibaba priznao da otkida na Maju Marinković, samo s njom želi ozbiljnu vezu! (VIDEO)

Zadruga

'ŽIVETI U SUMNJI NIJE DOBRO!' Đedović smatra Mionu ludom jer priča konfuzno! Matora otkrila da li je prevarila Sanju, dok joj Anđelo odbrusio: Svakog