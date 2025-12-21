Najgora ženska osoba u mom životu: Anđelo ne želi uzalud da troši reči na Anitu jer je smatra greškom, ona mu žestoko odbrusila! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelo Ranković kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Negde od početka bih nekoliko puta novinarom govorio sam o Luki, iako smo imali konflikte, da negde smatram da u dubini duše i nisi loš momak, da nisi kvaran ni zao, imaš svoje dobre strane, ali imaš svoje loše strane. Odnosno, imaš loše postupke prevenstveno i ono najbitnije prema bližnjima. Što se tebe tiče, umeš da budeš tu i šaljiv, mada često preteraš u svemu tomu, umeš i da podeliš sa drugima i druželjubiv si, ali u svemu tome, odnosno u ovom ovde prostoru, smatram da si se negde previše uneo u ovo, smatram da si previše uneo u rijaliti. Mislim da si previše brzo iz tog zatvorenog prostora došao u ovaj zatvoren prostor i da nisi negde nadoknadio sve to što je trebalo napolju kad su u pitanju odnosi i sa poradicom i sa prijateljima i ljubavni - otkriva Anđelo, pa dodaje:

Zato smatram da praviš greške, zato kažem da mislim da u dubini u suštini negde nisi loš, ali da praviš greške, mislim da to najviše potiče odatle. U odnosu sa Aneli si grešio koliko i ona, smatram, to sam uvek govorio, nikad nisam više krivio tebe, niti više nju, smatram da ste jedno drugom pokazali nepoštovanje, nepoverenje, nerazumevanje i zato sam i govorio da to nije prava ljubav, da ste bili u vezi. Bili ste, ali ste negde tu vezu gurali na više, više ste se obazirali na te fanove, podršku i sve to i mnogo ste uplitali tako da mi to nikad nije bila prava ljubav - rekao je Anđelo.

- Ovo je najgora ženska osoba koja se pojavila u mom životu, ostavljam Luku - rekao je Anđelo.

- Nekome sam bila najgora, nekome ću biti najbolja - rekla je Anita.

- Luka, srećno - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić