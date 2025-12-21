AKTUELNO

Zadruga

Vezala nas ljubav kao noć i dan: Uroš kroz pesme iskazuje ljubav Bori Santani, on se uhvatio za glavu iste sekunde (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Uroš Stanić došao je kod Bore Santane na garnituru, pa je odlučio da zapeva nekoliko pesama.

pročitajte još

LJUBAV CVETA: Anita i Luka uživaju u svojoj ljubavi, ne kriju osmehe! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Dok je on pevao na sav glas, Bora se držao za glavu jer njegove vokalne sposobnosti nisu na zavidnom nivou.

- Božanstvena ženo sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan - prevao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

GLEDAJU, NE TREPĆU! Muškom delu učesnika Elite popadale vilice kad su videli učesnice u IZAZOVNOM IZDANJU! (VIDEO)

Mnogi su posumnjali da je Uroš odabrao posebne pesme koje je posveztio Bori, prema kom ima simpatije koje ne krije, a da li je to zaista istina ostaje nam da ispratimo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kad ljubav umre, živi sujeta: Miljana demolirala Aneli zbog reakcije na vezu Luke i Anite, pa podržala ovu ljubav (VIDEO)

Farma

LJUBAV JE OVDE JAČA OD SVEGA: Ognjen i Ena kao nekada... (VIDEO)

Zadruga

Želi da se ostvari kao majka: Slađa otkrila da želi Zoli da rodi dete, on priznao da ponovo veruje u ljubav (VIDEO)

Zadruga

Bori Santani će pozliti: Anastasija i Uroš ubeđeni da je gej, evo kako su to zaključili (VIDEO)

Zadruga

Glumi konobara: Teodora kao da upravlja Bebicom preko džoistika, on obavlja sve komande! (VIDEO)

Zadruga

VERUJE U LJUBAV! Uroš navija da se Janjuš i Aneli pomire, smatra da ne mogu jedno bez drugog, pa pozdravio svoju armiju koju je Aleksić nazvao GO*NARI