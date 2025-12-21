Vezala nas ljubav kao noć i dan: Uroš kroz pesme iskazuje ljubav Bori Santani, on se uhvatio za glavu iste sekunde (VIDEO)

Hit!

Uroš Stanić došao je kod Bore Santane na garnituru, pa je odlučio da zapeva nekoliko pesama.

Dok je on pevao na sav glas, Bora se držao za glavu jer njegove vokalne sposobnosti nisu na zavidnom nivou.

- Božanstvena ženo sve ću da ti dam, vezala nas ljubav kao noć i dan - prevao je Uroš.

Mnogi su posumnjali da je Uroš odabrao posebne pesme koje je posveztio Bori, prema kom ima simpatije koje ne krije, a da li je to zaista istina ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić