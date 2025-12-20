AKTUELNO

Kad ljubav umre, živi sujeta: Miljana demolirala Aneli zbog reakcije na vezu Luke i Anite, pa podržala ovu ljubav (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Miljanu Kulić, kako bi prokomentarisala odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Je l' tebi jasno šta Filip pokušava da objasni Luki - pitao je Darko.

- Apsolutno mi je jasno šta pokušava da objasni, on se pravi u odnosu sa Filipom blentav i lud, šalta priču na svoju vodenicu, tako da mi je jasno šta je pokušavao da mu objasni...Meni samo Anelina reakcija posle svega što se dogodilo i posle onoga što mu je priredila u hotelu sa Asminom, ona je najnekompetentnija da komentariše ovu temu, mogla je kao gospođa da kaže da je ne intresuje taj odnos. Njena reakcija mi je večeras najupečatljivija kada je ona komentarisala Luku i Anitu. Ceca kaže u pesmi: "Kad ljubav umre, živi sujeta". Kod Luke radi sve rijaliti, Anita kada je pričala o njihovoj vezi, ona priča o procentima. Ja sam tada ustala i rekla: "Ja se bunim, gde je Anđelo u celoj priči?", da je sa Majom završio u izolaciji i da je Maja htela, bio bi sa Majom. Sada me intresuje kako će odoleti iskušenjima, s obzirom na to da Maja voli da se meša u veze. Da nije raskinuo sa Aneli, ne bi ni pogledao Anitu - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

