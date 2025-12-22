Pobednica nema dva grama mozga: Janjuš obrisao patos Anitom i njenom vezom s Lukom, pa priznao da li može da oprosti Kačavendi! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Marko Janjušević Janjuš bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o gorućim temama u Beloj kući.

- Janjuše, šta misliš o Aniti i Luki? - upitao je Darko.

- Ne znam od čega da krenem, trebaće mi sat vremena. Imala je strašne odnose ovde i da joj u Eliti 7 nije bilo Anđela, bila bi isto što je bila i Zadruzi 6. Sada ona misli da je Bogom dana, pogotovo otkad se smuvala sa Lukom, misli da je na vrhu sveta. Pobednica rijalitija nema dva grama mozgda, to je strašno. Anita je toliko lepa i zgodna, jedna od naj devojaka koje sam ja video i ona zaslužuje nekog fudbalera, ali da ti takva pobednica se j*beš po tuš kabini sa Zolom, udala se za Matoru bez grama emocije. Ovde nije bilo pet parova koji su se iskreno voleli od Zadruge 1. Žena došla ovde kao zaljubljena devojka u Anđela, plakala kad je trebala da priča o njemu, a onda se peglala sa Filipom i zaljubila se u Luku. Niđe veze sa životom, a ti kad kažeš to onda ispadaš ljubomorna - rekao je Janjuš.

- Je l' su Bajo i Biljana srećni? - upitao je Darko.

- Nema šanse, Bajo je gospodin čovek. Voleo bih da čujem Baju i da popričam sa čovekom, a ako treba onda da sednemo i popričamo negde. Ljudi molili Boga da raskine s Aneli, on se smuvao sa Anitom - rekao je Janjuš.

- Što si takav? Vidiš da je Anita poželela da zavija sarme na njegovoj slavi - rekao je Darko.

- Voleo bih više nego šta da se Anita bar malo zaljubi u njega, onda ćemo juriti Luku kao ponija - rekao je Janjuš.

- Ponovo si blizak sa Aneli - rekao je Darko.

- Kaže da je ja jedini nasmejavam. Ja bih voleo sa svakom bivšom da budem dobar, nema potrebe da se svađamo - rekao je Janjuš.

- Hoćeš li se pomiriti sa Milenom? - upitao je Darko.

- Večeras smo mi pričali, ali zamisli da se ovako posvađamo. Ona je baš dobra prema meni i vidim da brine o meni, nemam nikakvu zamerku. Stvarno mi je draga ove godine, ali ima neke stvari koje ne popušta. Nema šanse da kaže da je neko drugi u pravu za nešto i to mene izluđuje. Ja je pitam pet puta: ''Šta je bio problem što smo se posvađali'', ali ona ne zna. Popričali smo malo o prašku, ali osećam da je dobra prema meni. Ona bi pre meni dala poslednji zagrljaj tortilje, nego sebi. Imam emociju prema jednoj osobi napolju i ne gledam žene ovde na takav način, stvarno ne lažem - rekao je Janjuš.

- Kako komentarišeš Zoricu Marković? - upitao je Darko.

- Ona sve voli kad priča sa njima, a iza sve pljuje redom. Nikoga ne može očima gledati - rekao je Janjuš.

- Šta trenutno radi Sofija u Beloj kući? - upitao je Darko.

- Rekao sam Terzi da imam osećaj da vraća Terzi za stvari od ranije. Drži ga na viljušci i prži ga dok ga ne bi spržila. Ona se ponaša kao da je u vezi s njim, a ovamo ga turira. Ti to Mileni da kažeš, ona će reći: ''Nije to baš tako'' i to mene izluđuje. Čuj vraćaš ti nekome za nešto, a vraća i to se vidi - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić