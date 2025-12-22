CRNA MAMBA MU POMUTILA UM! Asmin ustanovio da je Maja odlepila za Lukom, pa brže-bolje odlučio da napusti borbu za presto (VIDEO)

Nije mu lako!

Dačo Virijević i Asmin Durdžić osamisli su se u dvorištu kako bi porazgovarali o flertovanju Maje Marinković i Luke Vujović.

- Maja je sad prezgodna - rekao je Dačo.

- Luka je naje*ao - rekao je Asmin.

- Anita će oči da mu iskopa, ona je zaje*ana u vezi. On i dalje Maju gleda. Meni je Vanja Živić rekla da misli da se Maja loži na Luku. Maja ono veče jeste poludela. Da li je poludela zbog tebe i Aneli ili zbog Luke i Anite ne znam... Ispada da se oboje ložite na Maju jer ste dolazili da se pravdate njoj - rekao je Dačo.

- Meni bi bilo najbolje da izađem iz svega ovoga - rekao je Asmin.

- Najbolje, ali ti omdah baciš smešak kao ker neki - rekao je Dačo.

- Ona kad treba da prokomentariše nešto prvo mi najavi - rekao je Asmin.

- Ti pola stvari koje sad pričaš, muljaš i petljaš - rekao je Dačo.

- Moram da budem namazan - rekao je Asmin.

- U jednom moemntu ćeš da naje*eš - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić