AKTUELNO

Zadruga

KO OMETA SASTANAK, STAVIĆU GA SA STRANE I... Gagić i Toša smislili pakleni plan kako da učesnike nateraju na poslušnost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uvodi promene.

Robot Toša ušao je u Belu kuću, te je odmah porazgovarao sa novim vođom Viktorom Gagićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao napolju kad stanem na prvo mesto, tako se i sad osećam prvi put ovde, prvi put sam iznad svih. Ko ometa sastanak staviću ga sa strane da uradi 10 čučnjeva, ali reći ću da si mi ti to odobrio da mogu to da im radim - rekao je Viktor.

Toša je predložio da čučnjeve rade i oni koji ne ometaju sastanak, kako bi do kraja nedelje svi bili fit.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

PAKLENI PLAN! Toša dostavio materijal Janjušu za SPECIJALNU AKCIJU, noćas učesnike očekuje pakao! (VIDEO)

Zadruga

Ponovo kuju pakleni plan protiv Jelene: Ivan i Aleksandra smislili da Ilićevu gurnu Rajačiću, evo i zbog čega! (VIDEO)

Zadruga

Pakleni plan: Toša se frapirao kad je saznao na koji način će Vanja naterati Filipa da spavaju zajedno! (VIDEO)

Farma

Tajni štek: Boža i Lakić smislili pakleni plan, ovo im je šifra za skrivenu hranu (VIDEO)

Auto/Tech

Noviteti na platformi 'YouTube'! Omogućene potpuno besplatne opcije koje će obradovati sve korisnike

Auto/Tech

KOMPANIJA META ŽELI DA 'OČISTI' INSTAGRAM OD POLITIKE - Ovaj sadržaj se više neće preporučivati!