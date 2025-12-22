KO OMETA SASTANAK, STAVIĆU GA SA STRANE I... Gagić i Toša smislili pakleni plan kako da učesnike nateraju na poslušnost! (VIDEO)

Uvodi promene.

Robot Toša ušao je u Belu kuću, te je odmah porazgovarao sa novim vođom Viktorom Gagićem.

- Kao napolju kad stanem na prvo mesto, tako se i sad osećam prvi put ovde, prvi put sam iznad svih. Ko ometa sastanak staviću ga sa strane da uradi 10 čučnjeva, ali reći ću da si mi ti to odobrio da mogu to da im radim - rekao je Viktor.

Toša je predložio da čučnjeve rade i oni koji ne ometaju sastanak, kako bi do kraja nedelje svi bili fit.

