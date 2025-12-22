AKTUELNO

Zadruga

Kad god mi priđeš, ISPADNEŠ BUDALA! Asmin rešio da prekine POŠTOVANJE koje je davao Viktoru, ozbiljno se SPOREČKALI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ništa od drugarstva.

Viktor Gagić ovonedeljni je vođa, te je on danas delio budžete, a kada je stigao do Bore Terzića Terze imao je veoma zanimljiv komentar.

- Deluje mi da neke stvari radiš na silu i ova priča sa Sofijom mi deluje na silu, ali videćemo kako će da se odvija - rekao je Vikor i dao Terzi mali budžet.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sledeći mali ide Sofiji, ti si pametna, namazana, imala si komunikaciju sa Milanom, da li je to bilo da bi privukla pažnju Terze, ne znam, ali bilo je kvarno to sa Milanom - rekao je Viktor.

Sledeći mali budžet on je dao Asminu Durdžiću.

- Mi smo se poklopili, ali ispao si folirant, manipulator, sve si radio da bi se osvetio Aneli - rekao je Gagić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaki put kad priđeš meni ispadneš budala, ako sam priznao kako mogu da budem manipulator, to je bila igra, ne manipulacija. Od danas neću da te poštujem, doviđenja prijatno - rekao je Asmin.

Autor: R.L.

