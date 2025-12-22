HAOS: Alibaba napao Viktora, Aneli kao oparena skočila da ga brani! (VIDEO)

Drama pred sam kraj podele!

Asmin Durdžić napao je Viktora zbog današnje podele budžeta, što je izazvalo opšti karambol.

- Kažeš kako sam ja manipulator, a ti si najveći manipulator. Tebi je Luka najbolji drug? Pa ti si njega p*pišao. Aneli je o njemu pričala najgore stvari ovde, a ti njoj daješ srednji budžet - govorio je Asmin.

- Ne vodim tuđe ratove - dodao je Viktor.

- Hoćeš šamar? Viktor, izdominirao si. Neka se ove glavonje ugledaju na tebe - pričala je Aneli.

- Ti nemaš svoj stav. Ti si delio velike budžete da bi se njoj dodvorio - umešala se Anastasija.

Autor: A. Nikolić