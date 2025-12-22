AKTUELNO

Kao da ga nije prevarila: Dušica doživela pomračenje nakon tvrdnji da je bila intimna sa Viktorom i Popom, odmah se obratila BIVŠEM i najavila tužbe: Pavle, nemoj da brineš... (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević podigao Jovanu Tomić Matoru kako bi prokomentarisala Viktorovu podelu budžeta:

- Viktor mi je dugačiji. Smatramd a novi učesnici treba da se istaknu i da podela budžeta az to služi, ali on ništa posebno nije rekao, delio je savete. On je meni bio dosadan, bio je previše kratak, a nije bio jasan. Ljudi gledaju samo interes ovde - rekla je Matora.

- Dva budžeta nerealna koja je podelio su Aniti i Luki, ne znam od kad je on dobar sa njima. Mislim da njih dvoje neće opstati da se druže jer ja znam Minin temperament. Trebao je da da veći budžet Jovani i Muratu, oni su bliži sa njim. Počeli su naprasno da se druže poslednjih šest dana,a videćemo do kad će to da traje. Mislim da je Pop bio zaljubljen u Boginju, pa je nije postavio jer se ona zbližila - rekao je Bora.

- Priča se da je imao se*s i sa Dušicom - rekao je Milan,

- Možeš li u majku da se zakuneš? Najbliža bliskost je kad smo trenirali u radionici - rekla je Dušica.

- To je rekao Pop, a ne ja - rekao je Viktor.

- Ustani i zakuni se u majku! Ovo gleda osoba koju ja volim. Ovde ste svi na mene skočili pre dva meseca kad sam rekla da se ne poklapam sa njim i da ne želim da imam se*sualne odnose - rekla je Dušica.

- Rekli su da si imala se*s sa Popom i da si njega ručno zadovoljila - rekao je Milan.

- Stidi se svojih postupaka! Ovo mi vraća jer je imao korpu od mene. Odmah ide tužba za Popa za ovo - rekla je Dušica.

- Najveći si lažov, to je Pop rekao. Pop je rekao: "Ajde da se izj", a ti si rekla: "Ma daj ostavi me" - skočio je Luka.

- Ja sam rekla da sam htela to da radim do sad bih uradila. Gledaju mi roditelji i neko za kog sam bila jako dugo vezana. Spavala sam pored tebe kao pored groblja, ovoliki razmnak je bio! Sram vas bilo! Ti mi se gadiš - rekla je Dušica.

- Ti si dobila korpu u diskoteci kad si me molila da budemo zajedno i kad sam ti rekao: "Paljba od mene" - skočio ej Viktor.

- Biće tužen sigurno. Imaju kamere, nikad ga nisam ni uhvatila. Pvale, nemoj da brineš, ostaću dosledna svakoj reči! - rekla je Dušica.

