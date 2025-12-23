AKTUELNO

Zadruga

DEKARICA NE J*BE ŽIVU SILU! Miki otkrio kako mu je Hasan PREBIO DRUGA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Miki Dudić je danas razgovarao sa Filipom Đukićem, te mu je otkrio da je njegov otac Hasan i te kako u formi i dan danas.

Foto: TV Pink Printscreen

On je ispričao situaciju koja se dogodila nedavno, kada se Hasan sukobio sa njegovim prijateljem.

- Kod klinke moje sad za punoletstvo, ja ga iznosim, mrtav pijan i on naleće i matori, op u stomak. Izbio mu matori vazduh. Ja skočio na Hasana, gde ćeš da mi udaraš druga, dekarica ne j*be živu silu - rekao je Miki.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

