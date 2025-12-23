AKTUELNO

Zadruga

OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Luka i Sunčica na ivici okršaja, ona zaurlala: RAZVALIĆU TI NJUŠKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rat do istrebljenja.

Luka Vujović i Sunčica Bajić nastavili su svađu i nakon što je Goca Džehverović izašla iz Bele kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oćeš da ljubiš zeku među uši, pričao mi Marko sa Banjice da si dobra - rekao je Luka.

Oni su došli na ivicu fizičkog okršaja, zato je obezbeđenje ušlo u "Elitu" i stalo između njih.

- Nemoj da me guraš, tresnuću ti šamarčinu - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Razvaliću te za to što si mi rekao k*rvo, razvaliću ti njušku - vikala je Sunčica.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dočekao svojih pet minuta! Anđelo ugrabio priliku da napljuje Miljanu i Ivana, pa od Kulićeve dobio povratnu: Ispričaj istinu o sebi ! (VIDEO)

Farmeri

JAKI SAMO NA REČIMA?! Farmeri obarali ruke u emisiji: Peca izvukao deblji kraj, Džons doživeo pomračenje, a evo ko je pobedio... (VIDEO)

Zadruga

Bukti rat: Aleksandra i Milovan rešili da gaze do kraja, on joj odmah udario na majčinstvo! (VIDEO)

Showbiz

SREĆNA JE DOK DRUGA ŽENA PLAČE: Anđela stavila Sofiju na stub srama, pa Gastozu dala ULTIMATUM: Ako budeš sedeo sa njom... (VIDEO)

Domaći

Gaziću je dok ne bude na kolenima: Alibaba brutalnim rečima najavio uništenje Aneli Ahmić, više ni Stanija ne može da ga zaustavi! (FOTO)

Zadruga

Peju ne zanimaš, a ovog k*rvara zanima svaka: Ena Čolić raspalila novu paljbu po Anđeli i Gastozu, od ovih reči nije im bilo dobro! (VIDEO)