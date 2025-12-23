OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI! Luka i Sunčica na ivici okršaja, ona zaurlala: RAZVALIĆU TI NJUŠKU! (VIDEO)

Rat do istrebljenja.

Luka Vujović i Sunčica Bajić nastavili su svađu i nakon što je Goca Džehverović izašla iz Bele kuće.

- Oćeš da ljubiš zeku među uši, pričao mi Marko sa Banjice da si dobra - rekao je Luka.

Oni su došli na ivicu fizičkog okršaja, zato je obezbeđenje ušlo u "Elitu" i stalo između njih.

- Nemoj da me guraš, tresnuću ti šamarčinu - rekao je Luka.

- Razvaliću te za to što si mi rekao k*rvo, razvaliću ti njušku - vikala je Sunčica.

Autor: R.L.