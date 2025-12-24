Obrnula igricu: Aneli shvatila da Janjuš i dalje voli nju, otkrila sve detalje Toši! (VIDEO)

Šok!

Robot Toša došao je da popriča sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali se njima pridružila i Aneli Ahmić.

- Aneli, kako si? - upitao je Toša.

- Imam jednu tajnu za tebe - rekla je Aneli.

- Da čujem - rekao je Toša.

- Pre neku noć kad sam bila u Odabranima, kamere nisu snimale i Janjuš i ja smo se prisećali lepih stvari. Shvatila sam da on uvek ima emocije prema meni i rekao mi je da hoće da me vodi na Barbosu - rekla je Aneli.

- Vau, kakva tajna - našalio se Toša.

- Pa jeste tajna - rekla je Aneli.

- Nemam komentar, ostao sam bez teksta. Pregoreo mi proces, nikad nisam ovakvu tajnu čuo - rekao je Toša.

- Evo pipka me i drži me za ruku - rekla je Aneli.

- Vidim da si se ti zalepila za njega - rekao je Toša.

- Tošo, postoji li šansa da nam doneseš jedan autić da Uroš vozi, praviću ja poligon - rekao je Janjuš.

Autor: N.Panić