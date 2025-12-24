AKTUELNO

Zadruga

Obrnula igricu: Aneli shvatila da Janjuš i dalje voli nju, otkrila sve detalje Toši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Robot Toša došao je da popriča sa Markom Janjuševićem Janjušem, ali se njima pridružila i Aneli Ahmić.

- Aneli, kako si? - upitao je Toša.

pročitajte još

Pljušte provokacije: Maja jedva dočekala da pecne Alibabu! (VIDEO)

- Imam jednu tajnu za tebe - rekla je Aneli.

- Da čujem - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pre neku noć kad sam bila u Odabranima, kamere nisu snimale i Janjuš i ja smo se prisećali lepih stvari. Shvatila sam da on uvek ima emocije prema meni i rekao mi je da hoće da me vodi na Barbosu - rekla je Aneli.

- Vau, kakva tajna - našalio se Toša.

pročitajte još

Šok prizor u Eliti: Hana i Aneli totalno zaboravile na sukobe, izgrlile se kao nikad! (VIDEO)

- Pa jeste tajna - rekla je Aneli.

- Nemam komentar, ostao sam bez teksta. Pregoreo mi proces, nikad nisam ovakvu tajnu čuo - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo pipka me i drži me za ruku - rekla je Aneli.

pročitajte još

Opklada je pala: Anita i Luka imaju specijalan izazov na žurki, gubitniku neće biti lako! (VIDEO)

- Vidim da si se ti zalepila za njega - rekao je Toša.

- Tošo, postoji li šansa da nam doneseš jedan autić da Uroš vozi, praviću ja poligon - rekao je Janjuš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Au, kakvo poniženje! Luka sprdačinom ponovo ukanalio Aneli, Janjuš uveren da ga Ahmićeva i dalje voli! (VIDEO)

Zadruga

Nova tura, nova avantura! Maja i Janjuš se sve vreme peckaju, ona ubeđena da je i dalje voli (VIDEO)

Zadruga

Mnogo ju je ponizio: Luka misli da je Alibaba smešan, posle svega i dalje veruje da ga Aneli voli (VIDEO)

Zadruga

RAZVEZALI JEZIK: Sofija i Terza otkrili Toši da Aneli strahuje da će postati deo Lukine PROŠLOSTI! (VIDEO)

Zadruga

Prešla igricu, pa obrnula novi krug! Sara digla ruke od Ivana i Anđela, pa ponovo završila u Janjuševom zagrljaju! Pjušte poljupci (VIDEO)

Zadruga

Obrnula igricu: Kačevenda napravila šok potez, na negativnoj anketi navela svoje najbliže osobe! (VIDEO)