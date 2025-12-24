AKTUELNO

Zadruga

Mnogi neće ostati imuni na ovaj prizor: Aneli vrelim plesom bacila sve u trans, meša zadnjicom kao da sutra ne postoji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovako do sad nikad nije igrala!

Rada Todorović želela je da izvede sama koreografiju uz svoju pesmu, ali obzirom da to nije bio dogovor sa robotom Tošom, on je sada predložio da sve žene odigraju ples uz numeru: ''Tange''.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli Ahmić bila je u prvom redu i rešila je da se totalno opusti i odigra nikad vreliji ples u kom je sve vreme mešala oblinama. Naime, nona je zadnjicu istakla u prvi plan i mešala kao da sutra ne postoji, a zasigurno je da mnogi neće ostati imuni na ovo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.Panić

