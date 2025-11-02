ČEKALA SAM DA ZASPI... Dušica priznala šta je radila dečku iza leđa: Mnogi će ostati u ŠOKU (VIDEO)

Ovo nikad do sad nije ispričala!

Dušica Đokić i Vanja Živić porazgovarale su o konzumiranju cigareta, kada je Dušica otkrila neke zaniljivosti o svom bivšem dečku.

- Ja sam se tolioo navikla bila da nisam mogla da podnesem da budem sa ljudima koji puše - rekla je Dušica.

- Kad to pušiš, ove ne pušiš. Ja samo pušim na terasi - rekla je Vanja.

- Ja sam isto na terasi pušila jer je njemu smetalo. Ja po sat ili dva pre nego što on dođe ne pušim. Tek posle kad on zaspi zapalim cigaru, pa čekam još sat vremena - rekla je Dušica.

Autor: A.Anđić