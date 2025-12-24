AKTUELNO

Zadruga

Kakva mala Sara, bićeš gora od nje: Radi vređalica Bore Santane, zbog Luksa unakazio Anastasiju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pukao mu film!

Bora Santana izljubomorisao je jer je Anastasija Brčić provodila vreme sa Saletom Luksom, zbog čega ju je žestoko izvređao.

- Kunem ti se u pokojnu majku završila si sa mnom. Ajde kod Saleta Luksa. Kakva mala Sara, ti ćeš biti gora od nje. Anastasija Luks - govorio je Bora.

pročitajte još

Ovi ljudi su blam života: Janjuš pljuje cimere za sve pare, Luku unakazio! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Molim? Nabacuješ mi Luksa - rekla je Anastasija.

pročitajte još

Kao da su u crkvenom horu: Takmičari zapevali pesmicu za Badnji dan, Toša ih pomno sluša! (VIDEO)

- Ajde tamo da ti gledaju s*se i da se k*raš sa njima, to je tvoj đir. Nemojte da mi se javljate i ti i on. Ja ću da vam j*bem mame i da vas ošišam do glave. J*bem li vam tate i mame bezobrazne - nastavio je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Gastoz napravio karambol: Unakazio Anđelin krevet, ona plače i urla na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Isfrustrirane ste jer ste odj*bane: Đukić razvezao jezik i brutalnim prozivkama urnisao Boginju i Saru Raičević! (VIDEO)

Zadruga

Nije trebalo da lupeta gluposti: Mateja besan na Sofi zbog priznanja kod Drveta o Gastozu i njemu! (VIDEO)

Domaći

Ja sam ti greška, gaziš sebe: Gastoz odsvirao kraj sa Anđelom i poručio joj da prestane da se blamira zbog njega! (VIDEO)

Zadruga

Gluvi telefoni: Džordi prenela Gastozu pogrešnu poruku od Anđele, on shvatio da je njihovoj ljubavi došao kraj! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je blam blamova: Gastoz bez dlake na jeziku sasuo Anđeli surovu istinu u lice! (VIDEO)