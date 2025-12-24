Kakva mala Sara, bićeš gora od nje: Radi vređalica Bore Santane, zbog Luksa unakazio Anastasiju! (VIDEO)

Pukao mu film!

Bora Santana izljubomorisao je jer je Anastasija Brčić provodila vreme sa Saletom Luksom, zbog čega ju je žestoko izvređao.

- Kunem ti se u pokojnu majku završila si sa mnom. Ajde kod Saleta Luksa. Kakva mala Sara, ti ćeš biti gora od nje. Anastasija Luks - govorio je Bora.

- Molim? Nabacuješ mi Luksa - rekla je Anastasija.

- Ajde tamo da ti gledaju s*se i da se k*raš sa njima, to je tvoj đir. Nemojte da mi se javljate i ti i on. Ja ću da vam j*bem mame i da vas ošišam do glave. J*bem li vam tate i mame bezobrazne - nastavio je Santana.

Autor: A. Nikolić